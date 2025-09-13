– Foto: FSV 06 Eintracht Hildburghause

Der Käfig als Eintracht-Festung Am 5. Spieltag der Landesklasse Staffel 3 kommt es zu einem echten Spitzenspiel. Der FSV Eintracht Hildburghausen, aktuell mit sieben Punkten auf Platz vier, empfängt den direkten Tabellennachbarn SG Schweina-Gumpelstadt, der mit sechs Zählern auf Rang fünf steht.

Während Spitzenreiter Meiningen und der Drittplatzierte FSV Ohratal im Parallelspiel aufeinandertreffen, geht es für die Eintracht um Trainer Alexander Bäßler darum, ihre positive Serie weiter auszubauen und ungeschlagen zu bleiben.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu FC Schweina-Gumpelstadt FC Schweina-Gumpelstadt 15:00 PUSH Gegen den zweiten Thüringenliga-Absteiger der Liga erwartet Hildburghausen ein schweres Spiel. Für Bäßler ist Schweina-Gumpelstadt noch ein unbeschriebenes Blatt: „Ich hoffe natürlich mit einem Heimsieg. Für mich ist der Thüringenligaabsteiger bisher noch ein unbekannter Gegner. Wir werden aber mal schauen, was wir hier noch herausfinden, wie der Gegner sein Spiel anlegt. Wir würden unsere positive Heimserie schon gerne ausbauen.“ Mit einem Sieg könnte die Eintracht nicht nur weiter ungeschlagen bleiben, sondern sich auch in der oberen Tabellenhälfte festsetzen – und gleichzeitig ein Ausrufezeichen gegen einen direkten Konkurrenten setzen. Breiter Kader als Stärke – und Herausforderung

Personell kann Hildburghausen fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Martin Schleicher, Kevin Roth und Pamodou Sanyang stehen nicht zur Verfügung. Für Trainer Alexander Bäßler bedeutet das eine luxuriöse, aber anspruchsvolle Situation: „Dies kann man schon sagen, aber das ist auch gut so! Ja, dass Groh unserer Mannschaft ist gesund und einsatzbereit. Wir haben aber auch hier reagiert und unsere Lehren gezogen. Wir hatten zum Ende der letzten Spielserie einige Probleme aufgrund vieler verletzter Spieler und konnten so nicht immer aus dem Vollen schöpfen.“ Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wurde das Training angepasst. „Wir haben versucht, im Training ein bisschen was umzustellen. Dadurch wollen wir das Verletzungsrisiko minimieren. Aktuell wirkt sich hier sehr positiv die wöchentliche Einheit mit Teresa Bartenstein vom Fitnessstudio aus. Sie macht mit uns eine kleine athletische Sondereinheit, die sehr gut ankommt und ja auch schon Auswirkungen bezüglich der Fitness der Spieler zeigt.“ Doch selbst bei einem großen Kader kann sich die Lage schnell ändern, wie Bäßler erklärt: „Wir mussten letzte Woche im Pokal mit Yannik Kuhles, Maxi Schneider und Jonas Treubig drei Mal verletzungsbedingt wechseln. Alle drei haben das Dienstagstraining ausgelassen. Mal schauen, wie es am Wochenende aussieht und wer hier wieder zur Verfügung steht.“