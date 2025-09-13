Der Käfig als Eintracht-Festung

Während Spitzenreiter Meiningen und der Drittplatzierte FSV Ohratal im Parallelspiel aufeinandertreffen, geht es für die Eintracht um Trainer Alexander Bäßler darum, ihre positive Serie weiter auszubauen und ungeschlagen zu bleiben.
Personell kann Hildburghausen fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Martin Schleicher, Kevin Roth und Pamodou Sanyang stehen nicht zur Verfügung. Für Trainer Alexander Bäßler bedeutet das eine luxuriöse, aber anspruchsvolle Situation: „Dies kann man schon sagen, aber das ist auch gut so! Ja, dass Groh unserer Mannschaft ist gesund und einsatzbereit. Wir haben aber auch hier reagiert und unsere Lehren gezogen. Wir hatten zum Ende der letzten Spielserie einige Probleme aufgrund vieler verletzter Spieler und konnten so nicht immer aus dem Vollen schöpfen.“
Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wurde das Training angepasst. „Wir haben versucht, im Training ein bisschen was umzustellen. Dadurch wollen wir das Verletzungsrisiko minimieren. Aktuell wirkt sich hier sehr positiv die wöchentliche Einheit mit Teresa Bartenstein vom Fitnessstudio aus. Sie macht mit uns eine kleine athletische Sondereinheit, die sehr gut ankommt und ja auch schon Auswirkungen bezüglich der Fitness der Spieler zeigt.“ Doch selbst bei einem großen Kader kann sich die Lage schnell ändern, wie Bäßler erklärt: „Wir mussten letzte Woche im Pokal mit Yannik Kuhles, Maxi Schneider und Jonas Treubig drei Mal verletzungsbedingt wechseln. Alle drei haben das Dienstagstraining ausgelassen. Mal schauen, wie es am Wochenende aussieht und wer hier wieder zur Verfügung steht.“
Ein klarer Vorteil für den FSV ist die Breite des Kaders. So konnte im Pokalspiel gegen Schmölln von der Bank noch einmal frischer Wind kommen. „Eine stark besetzte Einwechselbank ist natürlich ein Faustpfand, um hinten raus noch einmal Einfluss auf das eigene Spiel zu nehmen. Gerade gegen Schmölln konnten wir noch einmal enormes Potential einwechseln. Und diese Akteure waren auch gleich auf Betriebstemperatur“, lobt Bäßler.
Das große Aufgebot bringt jedoch auch die Aufgabe mit sich, alle Spieler bei Laune zu halten.
„Enorm wichtig ist zunächst, in jedem Training und in jeder Einheit auch Spaß zu vermitteln. Und wir sind ein Team, und das geht von der Nummer eins bis zur Nummer 21!“, betont Bäßler. Gleichzeitig setzt der Trainer auf offene Kommunikation: „Wir versuchen weiterhin den Spielern unsere Entscheidungen in Einzelgesprächen zu erklären. Und wir bieten jedem der weniger Einsatzzeit hat die Möglichkeit, sich bei der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga Minuten zu holen. So versuchen wir das Ganze zu moderieren. Aktuell gelingt uns dies recht ordentlich.“
Dabei weiß Bäßler, wie sehr die Stimmung von den Ergebnissen abhängt: „Positive Ergebnisse = positives Teamgefühl. Bei negativen Ergebnissen kann dies aber auch schon mal zu Problemen führen.“
Hildburghausen hat gegen Schweina in der gemeinsamen Zeit in der Landesklasse eine leicht positive Bilanz: sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen stehen bislang zu Buche. Der letzte Heimdreier liegt jedoch bereits mehr als 14 Jahre zurück. Am 6. Mai 2011 feierte die Eintracht damals einen 4:2-Erfolg. Ein Ergebnis, das man nun gerne wiederholen würde.
Ein Vorteil könnte am Wochenende die Frische sein. Während Schweina bereits am Freitagabend in Ifta ran musste, geht Hildburghausen ausgeruht in die Begegnung.