Der Kades des FV Herbolzheim bleibt komplett an Bord

Kapitän Julian Mall – Foto: Pierre Schmidt

Der FV Herbolzheim kann ein starkes Zeichen für die Zukunft setzen: Der komplette Kader 1 bleibt an Bord und geht geschlossen den eingeschlagenen Weg weiter. Die Mannschaft zeigt damit nicht nur eine hohe Identifikation mit dem Verein, sondern auch großes Vertrauen in die sportliche Ausrichtung der letzten Monate.

Die Verantwortlichen betonen, wie wichtig diese Kontinuität ist. Mit einem unveränderten Kader können Abläufe, Automatismen und die positive Entwicklung der Rückrunde weiter gefestigt werden. Die Basis für die kommende Saison steht – stabiler und geschlossener könnte sie kaum sein.

Fokus auf den Abstiegskampf In den kommenden vier Wochen richtet der FVH den Blick voll auf das Wesentliche: Alles wird dem Abstiegskampf untergeordnet. Die Mannschaft ist bereit, in dieser entscheidenden Phase alles zu investieren, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern.

Rückrundentendenz macht Mut

Besonders erfreulich ist die starke Tendenz der Rückrunde, die der FVH unbedingt beibehalten möchte. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, Spiele zu drehen und auch in schwierigen Momenten geschlossen aufzutreten.

Zweimal nach Rückstand gewonnen

Ein starkes Zeichen der Mentalität: Die letzten beiden Spiele konnten jeweils nach Rückstand gewonnen werden.Das unterstreicht die Widerstandskraft, den Teamgeist und den Glauben an die eigene Stärke – Eigenschaften, die im Abstiegskampf entscheidend sein können. Mit einem geschlossenen Kader, einer klaren Ausrichtung und einer Mannschaft, die bis zur letzten Minute fightet, geht der FV Herbolzheim selbstbewusst in die entscheidenden Wochen der Saison.