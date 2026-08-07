Martin Schmid – Foto: FV Bad Schussenried

Im FuPa-Teamcheck spricht Martin Schmid, Trainer des FV Bad Schussenried in der Bezirksliga Oberschwaben, über die Gründe für den verpassten Klassenerhalt, einen größeren Kaderumbruch als gedacht, die Suche nach einer eingespielten Mannschaft und den Anspruch, trotz möglicher Anlaufschwierigkeiten im vorderen Drittel mitzuhalten.

Martin Schmid sieht mehrere Faktoren, die am Ende zusammenkamen. „Da geht es um individuelle Qualitäten, aber auch um die Tiefe des Kaders. Da waren uns sehr viele Mannschaften überlegen, weil dann einfach auch das Budget der Vereine viel größer ist als unseres.“

„Wir waren in vielen Spielen nicht schlechter als unsere Gegner“, sagt Martin Schmid gegenüber FuPa. „Aber sehr oft waren die Gegner effektiver und haben das eine Tor mehr geschossen. Da sind manchmal Pech, fehlendes Spielglück oder zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen dabei gewesen. Aber in Summe muss man sich eingestehen, dass letzten Endes die Qualität nicht ausgereicht hat, um diese Spiele auf unsere Seite zu ziehen.“

Mannschaft statt Einzelspieler Ein gezieltes Lob für einen einzelnen Spieler gibt es von Martin Schmid nicht. Der Trainer stellt die Gruppe in den Mittelpunkt. "Wir sind eine Mannschaft und müssen uns zusammen den Erfolg erarbeiten.“ Gerade nach einem Abstieg und einem größeren Umbruch wird dieser gemeinsame Weg entscheidend sein.

Vorbereitung mit größerem Umbruch Der Blick auf die neue Saison fällt vorsichtig optimistisch aus. „Die Vorbereitung läuft ganz ordentlich. Der Kaderumbruch ist größer als ursprünglich gedacht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns schnell zusammenfinden und auch wieder erfolgreiche Spiele abliefern werden. Die Trainingsbeteiligung stimmt mich ganz positiv.“

Erst Stabilität, dann vorderes Drittel



Die Zielsetzung für die neue Saison ist eng mit der neuen Kaderstruktur verbunden. „Durch den größeren Umbruch gilt es natürlich als Erstes, schnell wieder eine eingespielte Mannschaft zu finden. Ich wäre nicht überrascht, wenn in den ersten Spielen noch nicht alles reibungslos läuft. Generell wollen wir aber schon im vorderen Drittel dabei sein.“

Sigmaringen als Favorit



Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten legt sich Martin Schmid klar fest. „SV Sigmaringen. Die Mannschaft mit dem mit Abstand größten Budget. Das sieht man dann auch an den Neuzugängen.“

Vier Zugänge



Personell verändert sich der FV Bad Schussenried auf mehreren Positionen. Neu zum Verein kommt Lukas Eisele von der SGM Muttensweiler/Hochdorf. Aus der eigenen Jugend rücken Carlo Altieri, Johannes Ailinger und Tizian Linder in den Kader.

Sieben Abgänge



Auf der Abgangsseite stehen Felix Bonelli zum SV Winterstettenstadt, Lukas Kraft zur SGM Seibranz/Unterzeil, Samuel Zinser zum SV Winterstettenstadt, Noah Gebhart zum SV Braunenweiler, Tom Jaufmann zum SV Braunenweiler sowie Marcel Storm und Arda Aksin, die beide zu Türkspor Biberach wechseln.

Mehr Spielfluss im Profibereich



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft unterscheidet Martin Schmid klar zwischen Profi- und Amateurfußball. „Generell finde ich es gut, wenn man im Profibereich versucht, das Spiel flüssiger zu gestalten. Trinkpausen gehören da nicht dazu. Aber gerade das Thema Zeitschinden wird dadurch etwas eingeschränkt.“

Skepsis im Amateurbereich



Eine Übertragung auf den Amateurfußball sieht Martin Schmid kritisch. „Für den Amateurbereich finde ich die Maßnahmen aber nicht sinnvoll umsetzbar. Zum einen ist sehr oft nur ein Schiedsrichter da, der das alles unter einen Hut bringen und dann noch keine Fehler machen soll. Zum anderen ist es gerade bei Bällen im Aus auch so, dass nicht gleich ein neuer Ball da ist. Wenn ich 30 Sekunden brauche, um den Ball zu holen, dann machen die acht Sekunden auch nichts mehr aus, bis eingeworfen wird.“

Unsportlichkeiten stärker ahnden



Stattdessen würde Martin Schmid an anderer Stelle ansetzen. „Ich würde mir viel mehr das Thema Unsportlichkeiten anschauen. Zum Beispiel Regeln ähnlich wie im Handball: Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann wird der Ball abgelegt und nicht mehr weiter berührt. Kein Wegstupsen, kein Wegtragen, kein Hoch-in-die-Luft-Werfen. Auch taktische Fouls würde ich anders bestrafen. Eine gelbe Karte in der 80. Minute tut selten weh, aber eventuell fünf Minuten Unterzahl.“