"Der Kader wird etwas kleiner"

Ja, die Ziele wurden soweit erreicht. Würden wir genauso viele Punkte in der Rückrunde holen, wie in der Vorrunde, wäre es ein sehr gutes Ergebnis.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Ja, mit Moritz Floder haben wir unseren jahrelangen Torhüter von Tauberhöhe zurückholen können. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er uns sicher weiterhelfen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wir haben mit einer guten Mannschaft aus Tauberbischofsheim gerechnet. Dass Sie allerdings dermaßen abliefert und ganz oben anklopft, überrascht uns auf jeden Fall.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Dadurch, dass uns in der Rückrunde einige Stammspieler aufgrund von Auslandsaufenthalten nicht zur Verfügung stehen werden, wird der Kader etwas kleiner. Schön wäre es natürlich trotzdem, wenn wir bis zum Ende nichts mit dem Abstieg zu tun hätten.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die WM in den USA lässt mich aktuell kalt. Was sich dort abspielt ist für mich untragbar. Die deutsche Mannschaft täte gut daran dieses Turnier zu boykottieren. Am besten alle anderen europäischen Teams auch. Aber das ist natürlich nur meine Meinung.