Archivbild 1. FC Wunstorf – Foto: Andreas Harneit

"Der Kader ist mit hoher individueller Qualität besetzt." Der Tabellendritte empfängt den abstiegsbedrohten SV Newroz Hildesheim. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf SV Newroz H

Mit viel Selbstvertrauen geht der 1. FC Wunstorf in das Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den SV Newroz Hildesheim. Am 16. Spieltag der Landesliga Hannover will der Tabellendritte seine starke Form bestätigen und die Erfolgsserie fortsetzen. Die Gäste stehen dagegen auf dem 14. Platz und kämpfen um den Anschluss im Tabellenkeller.

Heute, 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf FC Wunstorf SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 16:00 PUSH Wunstorf holte aus den vergangenen fünf Partien zwölf von 15 möglichen Punkten und steht zudem nach einem 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen beim FC Ambergau-Volkersheim im Viertelfinale des Bezirkspokals. Auch in der Liga zeigte sich das Team zuletzt in bestechender Verfassung und gewann beim TSV Barsinghausen mit 2:0.

Trainer Naim Gasmi warnt jedoch vor dem Gegner: „Unsere Begegnungen mit Newroz Hildesheim in der vergangenen Saison waren stets Duelle auf Augenhöhe. Auch wenn Newroz in dieser Spielzeit aktuell nicht ganz so gut in der Tabelle steht wie im letzten Jahr, zeigen ihre bisherigen Ergebnisse deutlich, dass sie immer enorm gefährlich sind und in fast jeder Partie ein Tor erzielen können. Der Kader ist mit hoher individueller Qualität besetzt. Die es jeder Mannschaft schwer macht gegen sie.“ Gasmi schätzt die Hildesheimer weiterhin als spielstarke Mannschaft ein: „Für mich gehörte Newroz in der vergangenen Saison zu einer der spielstärksten Mannschaften der Landesliga. Mit ihren technisch versierten Spielern und ihrer klaren und sehr guten Spielidee haben sie es jedem Gegner schwer gemacht. Genau deshalb erwarten wir auch heute wieder ein intensives und ausgeglichenes Spiel.“