Der Kader des SC Spelle-Venhaus für die neue Oberliga-Saison steht

Die Sportlichen Leiter Tobias Harink (links) und Markus Schütte sind zufrieden mit dem Kader für die neue Saison. – Foto: Uli Mentrup

Die Kaderplanung des SC Spelle-Venhaus ist abgeschlossen. Damit stehen Trainer Henry Hupe in der nächsten Saison in der Oberliga 25 Fußballer zur Verfügung. Fünf Spieler stoßen von extern zum SCSV: Abwehrspieler Moritz Pauli (Borussia Münster), die Mittelfeldspieler Benjamin Evers (Preußen Münster II) und Daniel Benke, Rechtsverteidiger Jan Wulkotte sowie Innenverteidiger Joe Klöpper (alle U23 SV Meppen). Aus dem aktuellen Kader haben für die nächste Saison Adrian Lenz, Steffen Schepers, Niklas Oswald, Marvin Kehl, Tjark Höpfner, Max Meier, Jost Krone, Matteo Echelmeyer, Luca Tersteeg, Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet, Mattis Niemann, Tom Winnemöller, Steffen Wranik, Janik Jesgarzewski, Jan-Luca Ahillen, Felix Golkowski, Artem Popov, Anton Popov und Jan Popov zugesagt. Auch Trainer Henry Hupe, Co-Trainer Thomas Klimka sowie Torwarttrainer Alex Moll, der weiterhin als dritter Keeper zur Verfügung steht, bleiben.

„Der Kader steht - Stand jetzt“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte, der wie sein Kollege Tobias Harink zufrieden ist. Der SCSV werde aber „auf alle Fälle unsere U19-Spieler weiter im Blick haben“, auch wenn aktuell nur Matteo Echelmeyer schon seit Beginn der aktuellen Saison zum Oberliga-Kader gehöre. Den Hauptfokus hatte er noch auf die U19 gerichtet, die in die Niedersachsenliga aufgestiegen ist. Der Offensivspieler, der geraume Zeit verletzt war, gehörte in der Oberliga viermal zum Spieltagskader.

Offensivakteur Ben Nähring und Mittelfeldspieler Philipp Moss haben häufig mittrainiert und sind jeweils einmal eingewechselt worden in der Partie beim SV Wilhelmshaven. Das Duo gehört in der neuen Saison zum Kader der U23 in der Bezirksliga, soll aber auch immer wieder mal mit dem Oberliga-Team trainieren. „Es ist wichtig, dass sie Spielpraxis bekommen. Für sie ist immer ein Türchen offen bei uns im Kader. Letztlich können sie sich über die U23 in den Vordergrund spielen“, stellt Schütte fest.