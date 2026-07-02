Der Kader des SC Freiburg II hat sich erneut kräftig verändert

Aus dem eigenen Nachwuchs in die U23 (von links): Tammo Schiertz, Mladen Mijajlovic, Elias Klaus, Jannik Veit, Théodore Pizarro, Elijah Oguguo, Essad Ouhssakou, Emilio Schiertz und Chrisdy Dianzenza. – Foto: Achim Keller

Gut fünf Wochen vor dem Saisonstart der Fußball-Regionalliga Südwest befindet sich der SC Freiburg II wieder im Trainingsbetrieb. Frischen Wind bringen 15 Zugänge.

Nach dem Abstieg des Bahlinger SC in die Oberliga Baden-Württemberg spielt der SC Freiburg II in der Spielzeit 2026/27 aus südbadischer Sicht den Alleinunterhalter in der Regionalliga Südwest. Wie gewohnt hat sich bei den Breisgauern in den Sommermonaten und vor dem ersten Spieltag (7. bis 9. August) viel getan: Der Kader von Chefcoach Bernhard Weis veränderte sich erheblich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.