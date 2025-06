Der Kader des 1. FC Kleve ist fast komplett

Der Verein hat am Montagabend einen Neuzugang verpflichtet, der in der vergangenen Saison noch eine feste Größe bei einem Ligakonkurrenten gewesen ist. Außerdem steht fest, dass zwei weitere Akteure den 1. FC Kleve nach nur einem Jahr wieder verlassen werden. „Der Kader ist jetzt fast komplett“, sagt Georg Mewes. Der Sportliche Leiter und Trainer Umut Akpinar wollen aber wenigstens auf einer Position noch personell nachlegen.

Der 23-Jährige, der in der abgelaufenen Oberliga-Saison 23 Spiele für Absteiger SC Union Nettetal bestritten hat, ist der neunte neue Akteur im Klever Aufgebot. Mewes und Akpinar sind froh, dass sich der Linksfuß für einen Wechsel zum Bresserberg entschieden hat, weil er vielseitig einsetzbar ist. Er kann defensiv und offensiv auf der linken Außenbahn sowie in der Innenverteidigung auflaufen.

Zwei Wochen vor dem Trainingsstart am Montag, 30. Juni, gab es am Montagabend schon ein erstes kleines Teamtreffen am Bresserberg. Mewes und Akpinar konnten dort einige der Neuzugänge begrüßen, weil sie sich vor Ort beim 1. FC Kleve angemeldet haben. Ein Spieler leistete zwei Unterschriften: Samuel Derkum. Er unterzeichnete nicht nur seinen Vertrag, sondern eben auch den Mitgliedsantrag.

„Es ist gut, dass wir einen weiteren Linksfuß im Kader haben. Davon kann man nie genug haben“, sagt Mewes. Akpinar freut sich, dass der 1. FC Kleve „einen Akteur mit Oberliga-Erfahrung“ verpflichten konnte. „Samuel ist ein junger, vielseitiger Akteur, der uns in unserem Rückspiel in Nettetal aufgefallen ist“, so der Coach.

Derweil stehen zwei weitere Abgänge fest. Luka Grlic und Johnny Lu verlassen den 1. FC Kleve nach nur einem Jahr. „Damit haben wir jetzt alle Verhandlungen mit den Akteuren des bisherigen Kaders abgeschlossen. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, 14 Spieler zu halten“, so Mewes.

Ligazugehörigkeit stand noch in der Schwebe

Der Sportliche Leiter hatte vor einem Jahr „bei der Zusammenstellung des Kaders noch Schnappatmung gehabt“. Grund: Die Verhandlungen wurden erschwert, weil lange ungewiss war, in welcher Klasse der 1. FC Kleve spielen würde. Ganz so schlimm war es diesmal nicht. „Ich habe nur nach dem Hilden-Spiel kurz Muffensausen gehabt“, sagt er. Anschließend lief es aber beim 1. FC Kleve, der mit acht Partien in Folge ohne Niederlage den Klassenerhalt perfekt machte.

Mewes und Akpinar hoffen, dass der Kader noch auf einer Position ergänzt werden kann. „Wir hätten gerne noch einen Spieler für das defensive Mittelfeld“, sagt Akpinar. Mewes will sich bei der Suche nach dem fehlenden Teil im Personalpuzzle nicht unter Druck setzen lassen. „Wir wollen einen Spieler holen, der die Chance auf einen Stammplatz hat. Wir wollen jetzt keine Neuzugänge mehr verpflichten, nur um den Kader aufzublähen.“

Der Sportliche Leiter ist froh, dass die meisten Akteure, die wichtige Rollen beim Oberligisten eingenommen haben, geblieben sind. „Mir tut nur der Abgang von Luca Thuyl so richtig weh“, sagt Mewes. Thuyl, den Akpinar „für den besten Zehner der Liga hält“, legt wegen eines Auslandaufenthalts eine Fußball-Pause ein. In Nedzad Dragovic (Ende der Laufbahn) und Pascal Hühner (Spielertrainer SV Rees) sind weitere Führungsspieler nicht mehr dabei. „Doch mit ihren Abgängen mussten wir rechnen, weil klar war, dass es ihre letzte Saison in Kleve sein würde“, so Mewes.

So sieht der Kader des 1. FC Kleve für die Saison 2025/26 aus:





Tor: Ahmet Taner, Henning Divis.

Abwehr: Elidon Bilali, Memlan Darwish, Philipp Divis, Tim Haal, Frederik Meurs, Samuel Derkum (Union Nettetal), Timo Sanders (SF Lowick).

Mittelfeld: Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Juliano Ismanovski, Nermin Badnjevic, Joel Agbo (TVD Velbert), Felix Beeker, Lennis Bonnet (beide SGE Bedburg-Hau), Ilkay Akpinar, Daniel da Costa, Elias Reffeling (alle eigene Jugend).

Angriff: Dario Gerling, Henry Heynen, Diwan Duyar, Ole Kook (SV Haldern).