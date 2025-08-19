Im FuPa-Teamcheck gibt René Görisch, Co-Trainer des Brandenburger SC Süd 05, einen Einblick in die Lage seines Teams vor dem Start in die neue Saison der Brandenburgliga. Er spricht über die intensive Vorbereitung, die durchweg positive Trainingsbeteiligung, die Vielzahl an Neuzugängen und deren Bedeutung für die Mannschaft. Zudem benennt er die sportlichen Stärken, formuliert die Zielsetzung für die Saison und ordnet die Meisterschaftsfavoriten ein. Auch die Rolle von Kapitän Patrick Richter hebt er hervor. Besonders im Fokus steht das Auftaktspiel am Samstag gegen den SV Altlüdersdorf.

Positive Bilanz der Vorbereitung René Görisch zieht ein erfreuliches Fazit der bisherigen Arbeit: „Im Grunde sind wir schon sehr zufrieden, wir hatten kaum Verletzte und dadurch eine sehr hohe Trainingsbeteiligung.“ Dass es zwischenzeitlich eine Phase gab, „wo die Beine der Jungs nicht mehr so ganz frisch waren“, bewertet er als normalen Prozess in einer intensiven Vorbereitung. Entscheidend sei, dass die Mannschaft nun bestens aufgestellt sei: „Wir sind auf einem sehr guten Fitnesslevel und konnten auch unsere taktischen Ansätze gut umsetzen.“ Damit sieht Görisch den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonstart gelegt.

Tim Dethloff bringt Variabilität in die Offensive Eine zusätzliche Offensivkraft ist Tim Dethloff, über den Görisch sagt: „Ein echter Straßenfußballer, der unsere Offensive nochmal verstärkt. Somit sind wir viel variabler als in der Vorsaison. Der Junge weiß, wo das Tor steht.“ Mit ihm soll das Angriffsspiel unberechenbarer werden.

Abdelkarim Koussi als Stabilisator Besonders hervorgehoben wird Neuzugang Abdelkarim Koussi: „Er ist jetzt schon aufgrund seiner Erfahrung, seiner Präsenz auf und neben dem Platz eine absolute Säule im Team. Er wird uns sehr weiterhelfen.“ Mit seiner Routine soll er den jungen Spielern Halt geben und als Fixpunkt agieren.

Potenzial von Leon Schrobsdorff

Auch die Entwicklung junger Spieler spielt eine zentrale Rolle. „Leon Schrobsdorff ist ein junger entwicklungsfähiger Spieler, der in der Vorbereitung gezeigt hat, dass in ihm sehr viel Potenzial steckt. Er wird eine wichtige Rolle in der Zukunft für das Team spielen“, so Görisch.

Kilian Boy als starker Rückhalt im Tor

Mit Kilian Boy erhielt auch die Torwartposition neue Qualität: „Mit ihm haben wir uns auf der Torhüterposition verstärkt. Er ist groß, gut am Ball und strahlt Sicherheit für seine Vorderleute aus. Auch er ist vorausschauend ein Talent, den wir lange bei uns sehen wollen.“

Erfahrung und Motivation durch Wandile Dlamini

Von Wandile Dlamini erwartet sich das Trainerteam einen Schub für das gesamte Gefüge: „Er wird uns mit seiner Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner unermüdlichen Motivation bereichern. Ein richtiger Mannschaftsspieler.“

Geduld bei Bennet Letz

Mit Blick auf Bennet Letz ist Geduld gefragt: „Er wird erst diese Woche ins Training einsteigen. Er hatte lange mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er ist 18 Jahre alt, hat noch viel vor sich. Er soll sich bei uns zu einem etablierten Männerspieler entwickeln.“

Can Cinar als schnellster Spieler im Kader

Auch der jüngste Zugang wird bereits als Perspektivspieler eingeplant: „Can Cinar kann sogar noch in der A-Jugend spielen, wird aber definitiv zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Er hat eine hervorragende Technik und ist pfeilschnell. Auch er soll sich bei uns entwickeln und in den nächsten Jahren eine feste Säule werden.“

Stolz auf die Eigengewächse

Von großer Bedeutung ist zudem die Nachwuchsarbeit: „Justin Flint, Joel Fels, Vadim Lind und Paul Pribbernow – darauf sind wir im Verein besonders stolz, vier Kicker aus der eigenen A-Jugend werden nun permanent zur ersten Mannschaft gehören. Auch ihnen gehört die Zukunft.“

Keine weiteren Transfers geplant

Kaderbewegungen sind vorerst ausgeschlossen. „Ganz klar, nein!“, lautet die eindeutige Antwort auf die Frage nach weiteren Zugängen. Ebenso stellt Görisch klar: „Das kann ich auch verneinen“, als es um mögliche Abgänge geht.

Mannschaft mit guter Mischung

Die derzeitige Zusammenstellung bewertet er positiv: „Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern. Die Teamchemie passt.“ Er weiß, dass in der Brandenburgliga die Physis besonders wichtig ist: „Wer die Brandenburgliga kennt, der weiß, worauf es ankommt. Und zwar körperlich absolut auf der Höhe zu sein und dagegenzuhalten. Ich denke, dass meine Mannschaft sehr robust und wuchtig ist, aber auch gute Fußballer in ihren Reihen hat.“

Ziele für die Saison

Einen Tabellenplatz als Ziel will der BSC Süd 05 nicht nennen. „Eine konkrete Platzierung haben wir jetzt nicht im Blick. Unser Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Das wollen wir auch von unseren Spielern sehen, dass sie sich weiterentwickeln.“ Dabei bleibt der sportliche Ehrgeiz ungebrochen: „Wenn wir das gemeinsam schaffen, dann holen wir auch ganz automatisch Punkte. Wir gehen, wie wahrscheinlich jede andere Fußballmannschaft auch, in jedes Spiel, um dieses zu gewinnen.“

Favoriten im Meisterschaftsrennen

Einen klaren Favoriten sieht Görisch nicht, benennt aber einige Kandidaten: „Ich denke, dass Frankfurt wieder ein Wörtchen um die Meisterschaft mitredet. Spannend wird sein, wie Neuruppin und Schöneiche ihre hervorragende Serie aus der letzten Rückrunde fortsetzen können.“ Dennoch rechnet er auch mit Überraschungen: „Ansonsten ist die Liga aus meiner Sicht sehr ausgeglichen und wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschungsmannschaft.“

Kapitän bleibt Patrick Richter

Eine Schlüsselrolle nimmt weiterhin Patrick Richter ein: „Gerade aufgrund seiner Erfahrung und auch seiner sportlichen Leistungen in den letzten Jahren ist er für unsere jungen Spieler schon so eine Art Vorbild.“ Görisch betont: „Er ist auf und neben dem Platz extrem wichtig für uns und führt auch die jungen Spieler immer weiter ran.“

Vorfreude auf den Auftakt

Die Freude auf das erste Punktspiel gegen den SV Altlüdersdorf ist groß. „Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht. 1. Spieltag, Heimspiel, was will man mehr.“ Nach zwei erfolgreichen Pokalspielen hat die Mannschaft Rückenwind: „Wir hoffen, dass wir unseren positiven Trend und den Schwung aus den beiden Pokalspielen, die wir jeweils spielbestimmend zu null gewonnen haben, mitnehmen und den Saisonstart positiv gestalten können.“ Auch auf den Gegner sei man gut vorbereitet: „Wir sind aufgrund unserer Beobachtungen sehr gut auf unseren Gegner eingestellt und wollen, vor allem zu Hause, vor unseren Fans das Spiel gewinnen.“