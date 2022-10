Der Jugendfußball boomt in Wiesbaden Über 300 Teams – Kreischef Dieter Pfauth ist stolz darauf, was Vereine leisten +++ Funino ein Volltreffer

Wiesbaden . Über 300 Mannschaften sind in den Nachwuchsklassen des Fußballkreises Wiesbaden in der laufenden Runde am Start. In Verbindung mit coronabedingten Auszeiten sei das „besonders bemerkenswert“, sagt Kreisjugendwart Dieter Pfauth und freut sich auch über die Wiesbadener Präsenz in der Hessenliga (dort ist Biebrich 02 mit A, B- und C-Jugend vertreten) sowie in den Verbands- und Gruppenligen.

Ein deutliches Zeichen, dass in den Vereinen Trainerinnen und Trainer sowie die Organisatoren und der Stab der Helfer nachhaltige Arbeit leisten. „Darauf können wir wirklich stolz sein“, bekräftigt Pfauth. Dazu kommt das Engagement der Ehrenamtlichen im Jugendausschuss. Pfauths Stellvertreter Siggi Maurer leitet die Klassen bei A-Jugend (14 Teams) und B-Jugend (10 Kreisligisten/8 Kreisklassenteams).

Fußballwart Brose auch C-Jugend-Chef

Der neue Wiesbadener Fußballwart Jürgen Brose hat die C-Jugendklassen (13 Kreisligisten, 19 Mannschaften in zwei Kreisklassen) unter seiner Obhut. In der D-Jugend tummeln sich 17 Kreisligateams in zwei Gruppen, dazu kommen drei Kreisklassenstaffeln mit je neun Teams sowie fünf Kleinfeldmannschaften. Administrator Jörg Kettelhöhn ist für die Klassen in diesem Altersbereich zuständig. In der E-Jugend sind 15 Kreisliga- und 48 Kreisklassenteams am Start. Hier zieht Kristin Arnold die Liga-Fäden. Groß ist der Andrang auch im von Kurt Sperle geleiteten F-Jugendbereich mit 54 Teams und dazu acht, die freiwillig nach der Variante Funino auf vier kleine Tore spielen.

Was in der G-Jugend (40 Teams, vier bis sechs Jahre) seit dieser Spielzeit als Verbandsvorgabe verpflichtend ist. Sehr zur Freude von Dieter Pfauth, der sich, ebenso wie andere Ausschuss-Mitglieder, vor Ort ein Bild gemacht hat. „Das ist ganz toll angelaufen. Alle Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache, alle kommen zum Einsatz“, sagt der Kreisjugendwart und lobt auch die Vereine für die gute Organisation der Spieltage in Turnierform. Im Mädchenbereich, wo Thomas Engert in der Ligaleitung engagiert ist, spielen aus Wiesbaden 17 B-Juniorinnen-Teams kreisübergreifend. In den Altersstufen C-, D- und E sind es sechs, neun und vier Mannschaften.