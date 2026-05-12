Der Jugend eine Chance: Arzfeld klärt weitere Personalien Vor den beiden verbleibenden Rheinlandligaspielen nimmt der künftige Kader der schon seit gut drei Wochen als Absteiger feststehenden Isleker immer konkretere Züge an. von Andreas Arens · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Bei der SG Arzfeld schreiten die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga West voran. Aus den eigenen Reihen sollen mehrere junge Akteure den ab Sommer von Jerome Kolling trainierten Kader verstärken: Dustin Jakoby rückt aus der eigenen zweiten Mannschaft (Kreisliga C 19) auf. Der 25-Jährige kam im bisherigen Verlauf der Rheinlandliga-Saison bereits zu sechs Kurzeinsätzen im Team der Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen.

Auf fünf Einsätze im Dress des Noch-Rheinlandligisten brachte es bislang David Töx. Der Mittelfeldspieler soll zur neuen Saison fest von den A-Junioren in die erste Mannschaft wechseln – genauso wie Aaron und Marvin Pütz. Spielberechtigt für die erste Mannschaft sind ab Sommer zudem Malte Cales und Darius Onutan. Beide dürfen altersbedingt noch eine komplette Saison für die A-Junioren der JSG Islek absolvieren, trainieren indes bereits regelmäßig bei den Senioren mit.