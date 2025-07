Der jüngste Trainer der Kreisliga A hat die Qual der Wahl

Zwangsläufig wird Hurtado-Martinez den Kader noch auf ein gesundes Maß reduzieren und dabei auch die eine oder andere unangenehme Entscheidung treffen müssen.„Das wird mir sicher etwas leichter als zuletzt in Wachtendonk fallen, wo ich noch mit vielen Freunden und sportlichen Weggefährten zusammengespielt habe. In Walbeck bin ich da doch weiter von der Mannschaft entfernt“, sagt der neue Coach.

Der 28-Jährige hat seinen Heimatverein TSV Wachtendonk-Wankum verlassen, um beim künftigen Ligarivalen SV Walbeck eine neue Herausforderung in Angriff nehmen zu können. Am Bergsteg hat er es gleich einmal mit einem Luxusproblem zu tun. Mit sage und schreibe 25 Feldspielern und drei Torhütern ist der SV Walbeck in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Unterstützt wird der junge Mann von einem erfahrenen Trainerteam. Daniel Mertens kennt als ehemaliger Spieler die Verhältnisse am Bergsteg ganz genau. Sven Janßen, der in der Vorsaison die Mannschaft nach der frühzeitigen Trennung von Andre Birker übernommen und ins gesicherte Mittelfeld geführt hatte, übernimmt in Zukunft wichtige organisatorische Aufgaben. Damit sich sein Nachfolger voll und ganz auf den jeweiligen Matchplan konzentrieren kann.

Externe Neuzugänge gibt’s diesmal am Bergsteg zwar nicht. Dennoch darf sich das Team auf einige echte Verstärkungen freuen. In Hubertus Arians, Jonas Gerke und Marcel Giesen kehren nach längerer Pause drei erfahrene Akteure zurück. Zur Riege der unumstrittenen Führungsspieler zählt auch Stefan Gorthmanns, der bereits in der Vorsaison ein weiteres Mal am Bergsteg seine Zelte aufgeschlagen hatte.

„Die Jungen sollen sich auf das Fußballspielen konzentrieren können. Das fällt natürlich leichter, wenn sie einige Routiniers an ihrer Seite haben“, so Martinez. Auf der Torhüterposition ist der SV Walbeck ebenfalls gut aufgestellt. Jerome Hortz und Stefan Linßen sollen sich die Einsätze teilen. Alexander Skeip steht als dritter Keeper bereit. Carlos Hurtado-Martinez, der in der vergangenen Saison beim Bezirksliga-Absteiger TSV Wa.-Wa. noch 20 Einsätze auf dem Spielfeld absolviert hatte, möchte sich in Zukunft voll und ganz auf seine Aufgaben an der Seitenlinie konzentrieren. „Wir haben so viele Spieler. Da wäre es irgendwo fatal, wenn ich mich auch noch selbst aufstelle“, sagt er.

Die ersten Testspiele hat der 28-Jährige mit seiner neuen Mannschaft inzwischen absolviert. Ein besonderes Erlebnis gab’s am ersten Spieltag um den Voba-Cup. Ausgerechnet im Sportpark Laerheide, dem langjährigen „Wohnzimmer“ des neuen Trainers, feierte der SV Walbeck einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum.

Mit Prognosen und Erwartungshaltungen für die nächste Saison hält Hurtado-Martinez noch hinterm Berg. „Die Spielstärke meiner Mannschaft kann ich noch nicht endgültig einschätzen. Es fällt mir auch schwer, ein Urteil über die Qualität unserer Ligarivalen zu fällen. Sicherlich zählt der Uedemer SV zum engsten Favoritenkreis. Dahinter wird sich ein starkes Mittelfeld etablieren, zu dem hoffentlich auch wir gehören.“

Mit dem großen Kader hat der Coach kein Problem. „Man merkt schon im Training, dass ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht. Das wird dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Eine Einsatzgarantie gibt es für keinen, auch nicht für die erfahrenen Spieler“, sagt Hurtado-Martinez. Ein motivierter Trainer, ein breiter Kader und erfahrene Rückkehrer – diese Mischung könnte sich für den SV Walbeck als Erfolgsrezept erweisen.