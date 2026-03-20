Der Joker sticht: Elstorf löst Geduldsprobe in Schneverdingen Bezirksliga Lüneburg 2: Klaas Krüger schießt den TSV Elstorf spät auf die Siegerstraße von Moritz Studer · Gestern, 23:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf erledigt seine Hausaufgaben und erhöht schon am Freitagabend den Druck auf Verfolger VfL Westercelle. Allerdings musste der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 lange um seinen Auswärtssieg beim TV Jahn Schneverdingen II zittern. Ein Joker brachte die Gäste in der Schlussphase aber doch noch in die Spur.

Im ersten Abschnitt leisteten sich die Elstorfer im Mittelteil eine kurze Durststrecke, in der der Jahn durchaus selbst am Führungstreffer schnupperte. Schließlich schaltete der Favorit vor der Pause doch nochmal hoch, ließen ihre ersten Hochkaräter aber doch liegen. Allerdings sicherte sich Jonah Genterczewsky dann doch noch den Höhepunkt des ersten Durchgangs, als er das Spielgerät aus 18 Metern wuchtig und unhaltbar in den Winkel hämmerte (45.). Nach dem Seitenwechsel haderte der TSV mit einer Elfmeterentscheidung, die Julius Baden wie schon in der Vorwoche verlässlich für den Ausgleich nutzte (53.). Letztlich brauchten die Elstorfer eine Kuriosität, um sich in der Schlussphase doch noch spät auf die Siegerstraße zu begeben. TVJ-Torhüter Mattis von Kodolitsch meckerte mit dem Ball in der Hand in Richtung des Schiedsrichters, der daraufhin an dieser Stelle den Gästen einen indirekten Freistoß zusprach.