Der Joker sticht: Elstorf löst Geduldsprobe in Schneverdingen

Der TSV Elstorf erledigt seine Hausaufgaben und erhöht schon am Freitagabend den Druck auf Verfolger VfL Westercelle. Allerdings musste der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 lange um seinen Auswärtssieg beim TV Jahn Schneverdingen II zittern. Ein Joker brachte die Gäste in der Schlussphase aber doch noch in die Spur.
Im ersten Abschnitt leisteten sich die Elstorfer im Mittelteil eine kurze Durststrecke, in der der Jahn durchaus selbst am Führungstreffer schnupperte. Schließlich schaltete der Favorit vor der Pause doch nochmal hoch, ließen ihre ersten Hochkaräter aber doch liegen. Allerdings sicherte sich Jonah Genterczewsky dann doch noch den Höhepunkt des ersten Durchgangs, als er das Spielgerät aus 18 Metern wuchtig und unhaltbar in den Winkel hämmerte (45.).
Nach dem Seitenwechsel haderte der TSV mit einer Elfmeterentscheidung, die Julius Baden wie schon in der Vorwoche verlässlich für den Ausgleich nutzte (53.). Letztlich brauchten die Elstorfer eine Kuriosität, um sich in der Schlussphase doch noch spät auf die Siegerstraße zu begeben. TVJ-Torhüter Mattis von Kodolitsch meckerte mit dem Ball in der Hand in Richtung des Schiedsrichters, der daraufhin an dieser Stelle den Gästen einen indirekten Freistoß zusprach.
Der erste Versuch acht Meter vor dem Ziel landete noch in der Mauer, doch Klaas Krüger stand goldrichtig, um den Rebound im Kasten unterzubringen (78.). Zuletzt kam Krüger vermehrt für die Kreisliga-Reserve zum Einsatz, nachdem er zwischenzeitlich verletzt war und derzeit an seinem Master-Studium feilt. Nun hatte der Torjäger mit seinem Treffer den Dosenöffner parat, mit dem sich die Elstorfer in den entscheidenden Rausch spielten, um durch Melvin Krolikowski (81.) und Timo von Reith (84.) schnell die offenen Fragen zu beantworten.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Am Ende war es sein Sieg des Willens, der Geduld und der Überzeugung. Nach dominanten Anfangsminuten verlieren wir den Faden, sodass es auch 2:0 für Schneverdingen hätte stehen können. Vor der Halbzeit gelingt uns dann aber der Turn und wir nehmen das Zepter wieder in die Hand. Wir wollten dann unsere defensive Stabilität ausspielen, was auch funktioniert hätte, wenn der Schiedsrichter mit dem Elfmeterpfiff nicht eine wahnsinnige Idee gehabt hätte. Dass Klaas dann direkt nach seiner Einwechslung trifft, freut mich mega für den Jungen – das war für uns der Dosenöffner.“