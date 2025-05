Der Islek ist im Freudentaumel

Die Menschentraube mitten auf dem Arzfelder Kunstrasenplatz wurde immer größer. Die Partie der SG Daleiden gegen die SG Laufeld/Buchholz war bereits seit einigen Minuten beendet. Doch die Begegnung zwischen dem SV Tawern und Eintracht Trier II, das bis zum letzten Spieltag punktgleich mit den Daleidenern an der Tabellenspitze stand, lief noch. Der von Pascal Güth kurz vor Schluss verwandelte Foulelfmeter löste erste Freudentänze aus. Aber es waren nach Angaben von Tawerns Präsident Sebastian, der die Arzfelder per FuPa-Liveticker und zusätzlich via Mobiltelefon auf dem Laufenden hielt, noch fünf Minuten zu absolvieren. Die Nachspielzeit wollte nicht enden. Dann noch mal Freistoß Trier, Konter Trier, Torschuss Trier. In Arzfeld wurde gezittert, gebangt. Es roch ein wenig nach dem Finale der Bundesliga-Saison 2000/01. Damals jubelten die Schalker bereits, ehe Bayerns Patrik Andersson noch in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich traf und den Königsblauen die bereits sicher geglaubte Schale entriss. Doch Triers Zweite hatte keinen Andersson in seinen Reihen. Um 19.25 Uhr kam die erlösende Nachricht aus Tawern: „Aus, das Spiel ist aus!“

Den richtigen Riecher hatte Staffelleiter Bernd Hurth gehabt, der in Wincheringen an der Obermosel wohnt und nicht die paar Kilometer nach Tawern gefahren war, sondern nach Arzfeld reiste, um dort im Endeffekt den Meister zu ehren. „Wer sich gegen solch starke Teams wie Trier II, Salmrohr und den Vorjahresvize aus Tawern durchsetzt, ist verdient Meister geworden. Meine herzlichsten Glückwünsche“, rief Hurth der erfolgreichen Mannschaft zu und übergab Kapitän Jan Mayers die offizielle Plakette des Verbands.

Einige der Daleidener Akteure mussten sich erst mal sammeln, andere hatten Freudentränen in den Augen, wiederum andere waren nicht mehr zu bremsen – Meister! Aufsteiger! Die Spielgemeinschaft aus dem Islek, die 2003 um den SSV Dasburg-Dahnen erweitert wurde, tritt ab August erstmals in der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland an.

Nachdem man in der Vorwoche beim 1:3 in Schleid noch „richtig auf die Fresse“ bekommen habe, lief es am Samstagnachmittag trotz widrigster äußerer Bedingungen bei Regen, heftigem Wind und Temperaturen um die sieben Grad zumindest am Anfang wie am Schnürchen.

Siegerehrung durch Staffelleiter Bernd Hurth:

Die Hausherren pressten die bereits zuvor abgestiegenen Gäste früh und gingen in der dritten Minute nach einem schönen Spielzug über rechts durch Tom Biewald in Führung. Das Abstaubertor durch Patrick Scheid (8.), der sein letztes Spiel für Laufeld/Buchholz bestritt und gesundheitsbedingt aufhört, war nur ein kurzer Schock für die SG Daleiden. Martin Schmitz traf mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck (10.). Einen sehenswerten Diagonalball von Bastian Propson nahm Dennis Ewen gekonnt an und hämmerte ihn dann zum 3:1 in die Maschen (12.). Johnny Bisschops machte nur eine Minute später das 4:1. In der Folge ließen die Isleker die Zügel etwas schleifen, Laufeld/Buchholz kombinierte sich immer mal wieder gut durchs Mittelfeld und kamen zur einen oder anderen Chance. Einen Elfmeter, den Marius Lempges an Steven Koch verursacht hatte, verwandelte Bastian Schmitz zum 4:2 (52.). Fast im Gegenzug war Lempges nach einer der vielen von Bisschops scharf nach innen getretenen Ecken zur Stelle – 5:2 (54.). Auch das sechste Tor der Daleidener fiel nach einer Ecke. Diesmal war Matthias Ewerz nach Vorlage von Jakob Lempges zur Stelle (88.).

Marius Lempges, Spieler der SG Daleiden:

Im „Gefühlschaos“, wie er es ausdrückte, befand sich auch Marius Lempges, nachdem die frohe Botschaft aus Tawern bekannt geworden war: „Damit hatte vor der Saison keiner von uns gerechnet, zumal Trier II immer wieder überragend gespielt hat und wir dort im ersten Spiel nach der Winterpause noch glatt mit 0:3 verloren hatten. Jetzt brechen alle Dämme hier ...“

Florian Moos, Spielertrainer der SG Daleiden:

Einer wie Lempges war schon vor acht Jahren dabei, als im Entscheidungsspiel von Schleid der 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die SG Geichlingen gelungen war. Dem damals 20-Jährigen war seinerzeit kurz vor Schluss das siegbringende Tor gelungen. In der Bezirksliga fasste die SG danach schnell Fuß und mischte unter Spielertrainer Andreas Theis, der am Samstag auch unter den Zuschauern war, immer wieder in der Spitzengruppe mit.

Die Vorstände der SG Daleiden:

Der Abgang Theis‘ im vergangenen Sommer war ein Einschnitt. „Wir waren aber überzeugt davon, dass Florian Moos, Joschka Trenz und Andreas Munkler das rocken“, sieht sich Daleidens Vorsitzender Sebastian Dunkel in der damaligen Einschätzung vollauf bestätigt. Auch eine Etage höher wollen sie bei der SG keine verrückten Dinge tun und setzen auf Kontinuität. Nach Angaben von Uwe Heyen, dem Vorsitzenden des FSV Arzfeld, bleibt der Kader zusammen. Die eine oder andere Verstärkung sei noch geplant. Für den scheidenden Munkler steht mit Marco Port (34, früher unter anderem aktiv bei der SG Oberweis, der SG Sauertal und der SG Lünebach) ein Nachfolger fest.

Joschka Trenz, Spielertrainer der SG Daleiden:

Skeptiker glauben, dass die Luft für die Isleker in der Rheinlandliga (sehr) dünn wird. Mag es dann Kontrahenten geben, die spielerisch und taktisch mehr zu bieten haben: Der auch von Dasburg-Dahnens Clubchef Mike Cales beschworene „riesengroße Zusammenhalt“ könnte auch in Liga sechs das Faustpfand für so manche Überraschung sein.

Von den Qualitäten des neuen Meisters ist auch Laufelds Coach Oleg Tintor überzeugt: „Das ist eine richtig gute Mannschaft. Daleiden ist absolut verdient aufgestiegen.“

SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen – SG Laufeld/Buchholz ⇥6:2 (4:1)

Daleiden: Florian Moos - Julian Propson, Robin Antony, Bastian Propson, Johannes Morgens (76. Johannes Lempges), Marius Lempges (76. Fynn Juchmes), Jan Mayers, Dennis Ewen (81. Hannes Lunkes), Martin Schmitz (62. Matthias Ewerz), Tom Biewald, Johnny Bisschops (62. Jakob Lempges).

Laufeld/Buchholz: Leon Schermann - Dominik Schmitz (81. Johannes Schiefer), Peter Borsch, Alexander Stolz, Leon Horrell, Michael Schiefer (81. Benedikt Wahsweiler), Steven Koch, Bastian Schmitz, Felix Regh, Patrick Scheid (64. Christopher Borsch), Timo Berdi (75. Noah Sprenger).

Schiedsrichter: Arndt Collmann (Welschbillig) - Zuschauer: 320

Tore: 1:0 Tom Biewald (3.), 1:1 Patrick Scheid (8.), 2:1 Martin Schmitz (10.), 3:1 Dennis Ewen (12.), 4:1 Johnny Bisschops (13.), 4:2 Bastian Schmitz (52. Foulelfmeter), 5:2 Marius Lempges (54.), 6:2 Matthias Ewerz (88.)