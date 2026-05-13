Der irre Abstiegskampf in Bezirksliga 2 im Check

Rappelt sich der SSV Berghausen nochmal auf? – Foto: wilhelm gundlach

Gerade dem Comeback von DV Solingen II geschuldet, hat sich ein extrem enger Kampf um den Klassenerhalt in Bezirksliga, Gruppe 2, entwickelt. Unter Umständen könnte es zu einem potenziellen Achtkampf kommen zwischen dem SC Viktoria Wuppertal, dem SSV Berghausen, DV Solingen II, der SG Hackenberg, dem SV Wermelskirchen, dem SSV Germania Wuppertal, der SSVg Velbert II und Türkgücü Velbert.

Diese Teams haben es in der eigenen Hand

An der Spitze des Achterkampfs angefangen: Mit fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte Türkgücü Velbert nur noch in der Theorie Gefahr laufen, wirklich nochmal unten reinzurutschen. Dabei wird vor allem die kommende Partie gegen DV Solingen richtungsweisend sein. Darunter steht mit 34 Punkten die SSVg Velbert und hat es ebenfalls vollständig in der eigenen Hand. Zuletzt haben sie sehr wechselhafte Leistungen gezeigt, so richtig klar ist also nicht, was zu erwarten ist von Massimo Mondellos Team. Punktgleich mit den Velberter Löwen steht ein formstarker SSV Germania Wuppertal. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an die Germania – darunter ein 4:1-Achtungserfolg gegen die SG Hackenberg. Stark in die Rückrunde gestartet, dann aber immer mehr federn lassen, hat der SV Wermelskirchen. Bittere Erkenntnis für den SVW: Zwar haben sie vier Punkte Vorsprung auf den direkten Abstieg, erwarten aber auch mit dem FSV Vohwinkel und SV Solingen noch Partien gegen zwei Aufstiegskandidaten.

Viktoria Rott bräuchte ein Wunder

Zuletzt immer wieder gepunktet hat die SG Hackenberg: Acht Punkte aus den vergangenen fünf Spielen stehen zu Buche. Damit kommen sie schon nah an die Zwölf-Punkte-Marke heran, die sie in der Hinrunde nicht überschreiten konnten. Doch etwas überraschen – aber verdient – stehen sie jetzt auf dem Relegationsplatz.