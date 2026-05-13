Der irre Abstiegskampf in Bezirksliga 2 im Check

Gerade dem Comeback von DV Solingen II geschuldet, hat sich ein extrem enger Kampf um den Klassenerhalt in Bezirksliga, Gruppe 2, entwickelt. Unter Umständen könnte es zu einem potenziellen Achtkampf kommen zwischen dem SC Viktoria Wuppertal, dem SSV Berghausen, DV Solingen II, der SG Hackenberg, dem SV Wermelskirchen, dem SSV Germania Wuppertal, der SSVg Velbert II und Türkgücü Velbert.
An der Spitze des Achterkampfs angefangen: Mit fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte Türkgücü Velbert nur noch in der Theorie Gefahr laufen, wirklich nochmal unten reinzurutschen. Dabei wird vor allem die kommende Partie gegen DV Solingen richtungsweisend sein. Darunter steht mit 34 Punkten die SSVg Velbert und hat es ebenfalls vollständig in der eigenen Hand. Zuletzt haben sie sehr wechselhafte Leistungen gezeigt, so richtig klar ist also nicht, was zu erwarten ist von Massimo Mondellos Team. Punktgleich mit den Velberter Löwen steht ein formstarker SSV Germania Wuppertal. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an die Germania – darunter ein 4:1-Achtungserfolg gegen die SG Hackenberg. Stark in die Rückrunde gestartet, dann aber immer mehr federn lassen, hat der SV Wermelskirchen. Bittere Erkenntnis für den SVW: Zwar haben sie vier Punkte Vorsprung auf den direkten Abstieg, erwarten aber auch mit dem FSV Vohwinkel und SV Solingen noch Partien gegen zwei Aufstiegskandidaten.
Zuletzt immer wieder gepunktet hat die SG Hackenberg: Acht Punkte aus den vergangenen fünf Spielen stehen zu Buche. Damit kommen sie schon nah an die Zwölf-Punkte-Marke heran, die sie in der Hinrunde nicht überschreiten konnten. Doch etwas überraschen – aber verdient – stehen sie jetzt auf dem Relegationsplatz.
Das Wunder der Rückrunde ist definitiv die Zweitvertretung des DV Solingen. In der Rückrundentabelle stehen sie mit 24 Punkten auf dem sechsten Platz und haben damit nur sieben Punkte weniger gesammelt als die Führungsriege der Liga. Ein bitterer Beigeschmack: Acht Spieler, die vor allem in letzter Zeit zum Einsatz gekommen sind, haben zuvor bei der Landesliga-Auswahl der Solinger Einsätze gehabt.
Für den SSV Berghausen wird es nach der 1:2-Niederlage gegen DV Solingen richtig eng noch den direkten Klassenerhalt zu erreichen. Sechs Punkte trennen sie vom rettenden Ufer. Bei einem Schnitt von knapp 0,8 Punkten pro Spiel, erscheint es fast wie ein mittelschweres Wunder.
Noch viel finsterer sieht es bei Tabellenschlusslicht SC Viktoria Wuppertal Rott aus. Der Aufsteiger hat nach einer sehr soliden Hinrunde (17 Pkt.) nur noch acht Weitere im Kalenderjahr 2026 sammeln können. Die positive Nachricht: In direkten Duellen beim SSV Germania Wuppertal und der SG Hackenberg könnten sie das Schicksal in die für sie richtige Richtung lenken.
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