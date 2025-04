Der Hybrid im Abstiegskampf

Alexander von Butler war bereits Torwart und Feldspieler in der Thüringenliga in dieser Saison. – Foto: ©Christian Igel & Mar

Für Alexander von Butler ist es das erste Jahr in Schweina. Dabei kam der gelernte Torwart als Feldspieler in die Gemeinde Bad Liebenstein. Doch immer wieder schlüpft er als "Hybrid" in die Torwartrolle. Der 23-Jährige hat das Thema "Thüringenliga" noch lange nicht abgeschrieben und erklärt im FuPa-Interview zum einen die Auswärtsschwäche und zum anderen wie Mannschaften wie Fahner Höhe zu schlagen sind...

FuPa Thüringen: Du spielst sowohl auf dem Feld als auch im Tor. War das schon immer so? Wie ist diese Rolle für dich? Wonach entscheidet das Trainerteam, wo du spielst?

Alexander von Butler: Meine Fußballer-Laufbahn hab ich im Tor begonnen. Im Nachwuchs habe ich in Hessen gespielt. Als es in Richtung A- und B-Junioren ging hatte ich leider immer wieder Verletzungen an den Händen, mal die Daumen, mal die Bänder oder mal das Handgelenk. Das hat mich immer wieder gezwungen im Tor aussetzen zu müssen. Ich hatte aber immer Torwarttrainer, die viel wert auf einen mitspielenden Torhüter gelegt haben. So war ich fußballerisch immer gut dabei und konnte mein Team im Feld unterstützen, wenn ich nicht im Tor stehen konnte. Im Männerbereich bin ich in Hessen in die Oberliga zum SV Steinbach gewechselt. Als ich mir dann beide Daumen ausgekugelt hatte, kam ich auch zu Spielen im Feld. Ich hab dann unfassbar viel Spaß am Feldspielen entdeckt und aufgrund der Verletzungen den Spaß am Torwartspiel verloren. Als ich nach Schweina gekommen bin, war auch der ursprüngliche Plan als Feldspieler dabei zu sein. Als Philipp Tischer sich verletzt hatte, wurden diese Pläne wieder kaputt gemacht. Der Verein kam auf mich zu und gefragt, ob ich mir vorstellen könnten wieder im Tor zu spielen. Ich habe mich natürlich da in den Dienst der Mannschaft gestellt. So kam es zum Switch zwischen Feld und Tor. Aktuell habe ich mir das Handgelenk gebrochen und bin wieder auf das Feldspiel angewiesen.

– Foto: © Christian Igel

FuPa Thüringen: Auswärts gab es für euch zuletzt viele Gegentore, zu Hause hingegen seid ihr auf Augenhöhe. Hast du dafür eine Erklärung?

Alex: Die Heimspiele gegen SCHOTT und Saalfeld haben wir absolut auf Augenhöhe absolviert. Insbesondere gegen Saalfeld haben wir dominiert und aufgrund der mangelnden Chancenverwertung es verpasst das dritte entscheidende Tor zu machen. Auswärts haben wir trotz der hohen Niederlagen auch über weite Teilen mitgespielt. Auch das 1:6 aus Arnstadt täuscht über den Spielverlauf. Wir haben immer wieder kurze Phase in unseren Spielen, in denen wir nicht zu 100 Prozent da sind. Das fängt vorne an und zieht sich über die ganze Mannschaft nach hinten. Das sind die Phasen, in denen wir Gegentore bekommen - leider reichlich. Auswärts fehlt es uns an der Chancenverwertung und der defensiven Kompaktheit arbeiten. Wir haben gute Ansätze, aber die reichen im Abstiegskampf nicht sondern es braucht puren Willen und Ehrgeiz. FuPa Thüringen: Am Wochenende kommt der amtierende Thüringenmeister und Pokalfinalist zu euch. Was macht dich optimistisch, dass ihr den Favoriten ein Bein stellt? Was für ein Spiel erwartest du?

Alex: Es gibt im Abstiegskampf keine besseren Spiele als gegen solche Favoriten zu Hause zu spielen. Das hat man gegen SCHOTT gesehen. Wir haben da gut verteidigt und im Laufe des Spiels kam dann Nervosität beim Gegner aus. Wenn man zum Tabellenletzten fährt, will man auch unbedingt gewinnen. Und das sind die Momente, in denen wir solche Vereine wie auch Fahner Höhe schlagen können. Das sind auch meine Hoffnungen für das Wochenende. Wir hatten sie schon einmal zu Gast im Pokalspiel. Da war bei dem 1:4 nichts zu machen. Dennoch haben wir uns da von der guten Seite gezeigt. Für mich ist es persönlich gut in Erinnerung, weil ich mein erstes Tor für Schweina in einem Pflichtspiel erzielen konnte. Mit einer kompakten Mannschaftsleistung und ein bisschen Glück in der Offensive wollen wir den ein oder anderen Punkt mitnehmen .