Der Hüne hinter dem 04/19-Nachwuchs

Daniel Kampmann ist seit dieser Saison neuer Coach der U15 von Ratingen 04/19. Im vergangenen Jahr war er noch unter Andreas Voss Co-Trainer, nun tritt er die Nachfolge des ehemaligen Bundesligaspielers an. Der 32-Jährige möchte die Ratinger U15 möglichst über die nächsten Jahre betreuen und dafür sorgen, dass man diese Liga hält und sich die Talente positiv entwickeln. Am Sonntag startet er mit seinem Team um 13 Uhr beim FC Hennef 05 in die neue Saison.

Kampmann wurde am 24. März 1993 in Köln Porz geboren und ist heute 2,07 Meter groß. In der Jugend begann der Hüne als Innenverteidiger, spielte später aber die meiste Zeit seiner aktiven Laufbahn im Tor. „Ich habe 20 Jahre beim FC Germania Zündorf gespielt, dort, und bei der SpVg. Porz, habe ich in den vergangenen Jahren als Trainer gearbeitet. Die ersten Erfahrungen habe ich vor 15 Jahren als Trainer sammeln dürfen“, berichtet Kampmann. „Vor drei Jahren bin ich nach Grevenbroich umgezogen, und durch die Fußballschule von Fortuna Düsseldorf entstand der Kontakt zu Ratingen 04/19.“

In der vierten Ferienwoche startete die U15 in die Vorbereitung auf die neue Saison. „Die Eltern haben gut mitgezogen, sodass wir eine gute Vorbereitung absolvieren konnten“, berichtet Kampmann. Insgesamt absolvierte der Ratinger Nachwuchs seit Anfang August sage und schreibe 13 Testspiele, darunter zuletzt drei Partien beim hochklassig besetzten U15-Cup des SSV Berghausen. Zehn Spieler aus der eigenen U14 wurden in die U15 übernommen, zwölf Zugänge sind hinzugestoßen.

Top fünf als erklärtes Ziel

Aus der Regionalliga Staffel 2 abgestiegen sind in der abgelaufenen Saison der SC Verl und die Sportfreunde Siegen, der VfB Waltrop und der SC Paderborn sind in die Regionalliga Staffel 1 aufgestiegen. Von dort in die Staffel 2 stoßen nun Arminia Bielefeld und der FC Hennef 05 hinzu, in die Staffel 2 aufgestiegen sind die SG Unterrath und der TSC Eintracht Dortmund. Die anderen sieben Gegner (Rot-Weiss Essen, SC Fortuna Köln, Preußen Münster, Viktoria Köln, FC Wegberg-Beeck, Wuppertaler SV und TuS Hordel) kennen die Ratinger bereits aus der Vorsaison. „Unser Ziel in dieser Saison ist ein Platz unter den Top Fünf. In der vergangenen Saison haben wir diese Platzierung knapp verpasst“, sagt Kampmann, der die Teams von Arminia Bielefeld, RW Essen und Preußen Münster zu den Favoriten zählt.

In der Vorbereitung hat sich Arkan Farhan Shaib, der vom MSV Duisburg nach Ratingen kam, als Abwehrchef herausgestellt. Von dort kam auch Mittelfeldspieler Keyhan Aydin, der sich ebenso wie Karim Haridy, der in der vergangenen Saison in der Ratinger U14 gespielt hat, zum Leistungs- und Führungsspieler entwickelt hat.

Zum Auftaktspiel sagt der U15-Chefcoach: „Hennef ist eine gute Adresse, dennoch hat der Absteiger aus der Staffel 1 einen großen Umbruch hinter sich und muss sich ebenfalls noch finden. Wir rechnen uns deshalb dort schon eine Chance aus, mit etwas Zählbarem heimzukehren.“ Das Spiel sollte ursprünglich am Samstag ausgetragen werden, doch Ratingen stimmte der von Hennef angefragten Spielverlegung auf Sonntag um 13 Uhr zu. Dann gibt es Kampmanns Pflichtspiel-Premiere als Chefcoach der C-Junioren von 04/19.