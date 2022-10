Für den Hülser SV steht ein Spitzenspiel an. – Foto: Michael Locke

Der Hülser SV ist im Spitzenspiel bei Fortuna Dilkrath zu Gast Für den VfL Willich hängen die Trauben in Wickrath sehr hoch. Der SV Vorst empfängt Neuwerk. Der VfL Tönisberg will in Weeze punkten.

Mehr Gipfeltreffen geht nicht, wenn, wie in der Gruppe 3 der Bezirksliga am Samstag auf dem Terminkalender stehend, der nach dem elften Spieltag immer noch ungeschlagene Tabellenführer auf den drei Zähler dahinter rangierenden Verfolger trifft. Im Klartext: die DJK Fortuna Dilkrath empfängt den Hülser SV. Die Favoritenbürde lastet dabei klar auf den Schultern der Platzherren, die Kenner der Szene auf Grund ihrer personellen Bestückung auch da oben erwartet haben.

Die Gäste ihrerseits haben sich als Neuling bisher bestens geschlagen, sind aber vom bisherigen Saisonverlauf selbst etwas überrascht. "Wir gehen als Außenseiter in dieses Spiel, freuen uns aber drauf“, sagt Trainer Andre Wienes. Ihm fehlen mit Jakob Dohmen, Christopher Brüning, Bennet Küsters und Michael Enger weiter die üblichen Verdächtigen. Angepfiffen wird im Volksbankstadion um 15 Uhr. Auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist der VfL Willich. Nun geht es zum starken Aufsteiger TuS Wickrath, wo die Trauben hoch hängen, obwohl er neben Dennis Coenen (Gelb-Rot) auch Sinan Xheleshi (Bandscheibenvorfall) ersetzen muss. Beim VfL fehlt nur Felix Wolky (Urlaub) und Coach Roland Glasmacher meint: „Wir haben zur Zeit natürlich zu wenig Punkte. Wir hatten Spiele, da war eindeutig mehr drin. Aber auch, wenn meistens nur eine Hälfte, wie zuletzt, die sehr schwach waren. Diese Unterschiedlichkeiten müssen wir unbedingt abstellen.“

In Grefrath sieht nach zwei Erfolgen hintereinander die Welt mit einem Schlag schon wieder ganz anders aus. Rosarot ist sie deshalb aber noch nicht. Nun geht es zur Brüggener TuRa, die ihre Qualitäten zweifelsohne in der Offensive hat. Bei ihr bleibt abzuwarten, wie sie die 1:5-Klatsche der Vorwoche in Neuwerk verdaut hat. Sollte dadurch Sand ins Getriebe geraten sein, könnte dies eine Chance für den SSV sein. Die zuletzt so überraschenden Neuwerker gastieren ihrerseits beim SV Vorst, der es auch in dieser Spielzeit meist geschafft hat, trotz personeller Sorgen immer wieder die Kurve zu bekommen. Auch wenn der SC Waldniel etwas an Boden verloren hat, dürfte das die Aufgabe des VfB Uerdingen im Schwalmtal nicht gerade leichter machen, zumal Rotsünder Michele-Vincenzo Pernice ersetzt werden muss. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab: Insgesamt hat sich das Rex-Team bisher besser präsentiert, als von vielen eingeschätzt.

