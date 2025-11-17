DER HSV VERBSCHIEDET SICH IN DIE WINTERPAUSE

...und bedanken uns bei unserer Mannschaft für viele interessante Fußballspiele in dieser Vorrunde und genauso bedanken wir uns bei allen HSV Verantwortlichen, die den regelmäßigen Betrieb möglich machen, sowie all unseren Zuschauern und Helfern, die unseren Verein zu etwas Besonderem machen!

Wir wünschen wir ALLEN eine erholsame Winterpause und eine schöne Vorweihnachtszeit !