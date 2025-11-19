Der HSV verabschiedet sich in die Winterpause

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
...bis zum Trainingsauftakt am Freitag, den 06. Februar 2026
Wir verabschieden uns in die Winterpause!
...und bedanken uns bei unserer Mannschaft für viele interessante Fußballspiele in dieser Vorrunde und genauso bedanken wir uns bei allen HSV Verantwortlichen, die den regelmäßigen Betrieb möglich machen, sowie all unseren Zuschauern und Helfern, die unseren Verein zu etwas Besonderem machen!
Wir wünschen wir ALLEN eine erholsame Winterpause und eine schöne Vorweihnachtszeit!