Der HSV nutzt Richraths Fehler eiskalt aus

Eigentlich startete sein Team mit viel Elan ins Spiel, war die ersten 30 Minuten besser, mit der reiferen Spielanlage ausgestattet. Vom HSV kamen dagegen in dieser Anfangsphase einzig Nadelstiche gegen das gewohnt hohe Pressing der Richrather. So schienen sich die Gäste früh zu belohnen. Nach zwölf Minuten kam Alen Vincazovic nach einer Ecke vor HSV-Keeper Christian Cyrys an den Ball, köpfte aber knapp über den Kasten. Doch TuSpo blieb in der Situation, eroberte den Ball schnell zurück, und nach einer Grätsche von Langenfels Nephtalie Ngoma Ndey kam Jonas Schäfer zu Fall – beim fälligen Elfmeter rutschte Vincazovic allerdings aus und setzte den Schuss über Tor (13.).

Nach einer halben Stunde wurde die Partie merklich offener. Die besseren Möglichkeiten blieben aber aufseiten der Richrather. Mit einer tollen Stafette über mehrere Doppelpässe arbeiteten sich die Richrather in den Strafraum, wo der 18-jährige Lorenz Staehler einen Abschluss vor der Linie rettete (41). Während der defensive Coup noch gefeiert wurde, startete der HSV den Gegenangriff – und traf aus dem Nichts zur Führung: Oleksii Yarmolaiev wurde rechts im Sechzehner eingesetzt und blieb vor TuSpo-Schlussmann Lars Sekulla eiskalt (42.).

HSV rettet Vorsprung über die Zeit

Ähnlich überraschend starteten die Hausherren auch in die zweite Halbzeit: Nabil Al Khabbachi hatte es auf der linken Offensivseite an die Grundlinie geschafft, und seine Hereingabe fand mit dem Fuß von Marius Lindemann einen Richrather Abwehrmann, der den scharfen Pass nur noch eins eigene Tor lenken konnte (47.). TuSpo schien nun kurzzeitig mental angeschlagen. Das zeigte sich etwa durch den Ballverlust von Fatih Türkoglu im Spielaufbau, durch den die Gastgeber die entblößte Defensive erwischten – der Abschluss von Al Khabbachi von außerhalb der Box wurde unhaltbar zum 3:0 abgefälscht (53.). „Wir haben defensiv und taktisch sehr gut gearbeitet und die Räume bespielt, die sie anbieten“, erläuterte Marquez die deutliche Führung.

Allerdings zog sich seine Auswahl danach immer weiter zurück, sodass TuSpo neuen Mut schöpfte. Wenngleich Richrath etwa in der Person von Schäfer schludrig mit den Möglichkeiten umging oder an einem stark aufgelegten Cyrys scheiterte, der unter anderem einen Freistoß aus dem Halbfeld von Arian Ugljani an die Latte lenkte. Erst spät belohnte TuSpo sich dann für den Aufwand: Zunächst traf Francesco Infantino dank eines abgefälschten Schusses von der rechten Sechzehnerkante zum 1:3 (83.), dann versenkte Justin Kotlorz eine Flanke von Ugljani per Kopf zum Anschluss (90.).

Schlussendlich retteten die Langenfelder den Vorsprung dennoch über die Zeit und hinterließen einen glücklichen Trainer. „Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen“, sagte der. Beruda wiederum wurde deutlich: „Wir träumen von etwas, das wir nicht sind und vergessen die einfachen Sachen. Wenn man die Qualität hat, gewinnt man diese Spiele – wenn nicht, dann nicht.“