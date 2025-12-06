Der HSV Langenfeld will an den Top Vier dranbleiben

Ohne die offensichtliche Schwäche auf fremdem Geläuf wäre für den HSV sicher eine noch bessere Tabellenposition möglich. Verbessert es sich dahin gehend, glaubt Marquez sein Ensemble grundsätzlich aber schon in einer guten Ausgangslage, um die Top Vier anzugreifen und zu ärgern, sollte sich die Möglichkeit ergeben. Schließlich sind es bei oberflächlicher Betrachtung zwar zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Reusrath, die Ligaspiele gegen die Auswahl von Marco Schobhofen stehen gleichwohl noch beide auf dem Spielplan – eines davon nächste Woche. Bei zwei Siegen schneidet Langenfeld den Rückstand auf die Hälfte zurück. Daher gilt es, den angestrebten Kontakt zu den vier Mannschaften oben zu halten. „Damit wir, wenn sie ins Straucheln kommen, eine Möglichkeit haben, ranzukommen“, erläutert Marquez.

Dafür muss der HSV jedoch die eigenen Hausaufgaben zunächst erfolgreich erledigen – am Sonntag (15.15 Uhr, Heinrich-Völkel-Anlage) heißt die: Viktoria Rott. Aufgrund des Heimspiels und der Tabellenkonstellation, bei der die Hausherren acht Zähler vor den abstiegsbedrohten Gästen stehen, begreifen sich die Langenfelder als leichten Favoriten. Dennoch warnt Marquez vor der Begegnung. Immerhin konnte die Viktoria zuletzt Germania Wuppertal mit 7:0 besiegen. Überdies geht es für die Teilnehmer in der und rund um die Abstiegszone schon jetzt um viel. „Sie werden alles daran setzen, nicht unten reinzurutschen“, sagt Marquez und erwartet demnach eine kampfstarke Truppe. Die verfügt mit Torjäger Nermin Hadzic über einen treffsicheren Stürmer, der in elf Einsätzen zwölfmal netzte.