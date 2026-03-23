Der HSV Langenfeld ist im Derby in Richrath noch nicht so weit

Tuspo Richrath hat das Derby gegen den HSV Langenfeld gewonnen. – Foto: wilhelm gundlach

Im Bezirksliga-Derby zwischen TuSpo Richrath von Trainer Lukas Beruda und dem HSV Langenfeld mit Aziz Ait Ben Omar an der Seitenlinie setzen sich die Gastgeber verdient mit 3:0 (1:0) durch. Bei der Heimelf kristallisierte sich einmal mehr heraus, dass Angreifer Alen Vincazovic unverzichtbar ist. Durch abermalige Torbeteiligungen weist er eine der besten Quoten der Liga auf.

Dementsprechend sagt er: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die es mehr wollte.“ Seiner Auswahl hätten Intensität und Aggressivität gefehlt. Womöglich hatte sich das junge Ensemble vom Drumherum beeindrucken lassen. „Man muss zugeben, dass Richrath ein Gegner war, der uns unsere Schwächen aufgezeigt hat“, bilanzierte Ben Omar. Demnach machten die Langenfelder zwar eine gute Figur, doch gerade die Phasen nach Balleroberung oder -verlust in den jeweiligen Umschaltbewegungen waren mental zu langsam.

Währenddessen muss Ben Omar konstatieren, dass seine Schützlinge bei der erhofften Entwicklung nach dem Trainerwechsel im Winter doch noch nicht so weit sind, wie nach den jüngsten Ergebnissen vermutet. Gerade die Einstellung und das Umschaltspiel kritisierte der Coach.

Meckern auf hohem Niveau

Sein Gegenüber Beruda lobte: „Wir haben super verteidigt und hatten viel Spielkontrolle.“ Nennenswerte Torchance des HSV gab es demnach keine. Einzig hätte TuSpo hin und wieder mehr Tempo im Spielaufbau gutgetan. Doch das sei Meckern auf hohem Niveau.

In der ersten Halbzeit entstand ein ausgeglichenes Spiel mit leichter Überlegenheit von TuSpo, die mit der Führung belohnt wurde. Nach einer schönen Kombination links über Achraf Chayeb, Arian Ugljani und Gianluca Gagliardi musste Vincazovic nur noch in die lange Ecke einschieben (24.). Laut Ben Omar hatte sich HSV-Verteidiger Luca Höllman in den Halbraum locken und damit rausziehen lassen, sodass die Gastgeber den entstandenen Platz hervorragend nutzen konnten. „Da hat die Abstimmung nicht funktioniert“, sagte er. Der HSV wiederum war ohne Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Der viertbeste Angreifer der Liga

Nach der Pause wurden die Gäste etwas besser, da ihnen jedoch die Geduld ausging, wurden die Abstände auf dem Feld zunehmend größer. Diese Räume wussten die Richrather zu nutzen. Nach einem langen Ball eroberten sie abermals die Kugel, sodass Vincazovic rund 28 Meter vor dem HSV-Kasten sehenswert zum Doppelpack traf (64.). Mit nunmehr 19 Toren ist der 30-Jährige der viertbeste Angreifer der Liga. Beruda betonte, dass der Verein froh ist, Vincazovic in seinen Reihen zu haben. „Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich weiterentwickelt“, beschrieb er, „das ist sehr ungewöhnlich für einen Spieler in seinem Alter.“ Gerade an der Körperlichkeit habe der Neuner gearbeitet.

Arbeiten müssen die HSV-Verantwortlichen auch an der Defensive. Besonders ärgerlich war aus Sicht von Ben Omar das dritte Gegentor zum Endstand. Denn bei einer Standard-Flanke von Ugljani kam Torschütze Marius Lindemann völlig frei vier Meter vor dem Tor zum Kopfball (78.). Und das, obwohl Ben Omar mehrfach vor eben diesen Situationen gewarnt hatte: „Das war sinnbildlich.“

Für TuSpo geht es nun mit guter Laune ins Duell mit dem VfB Langenfeld im Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20 Uhr). „Wir müssen es schaffen, genau so viel Kontrolle zu haben“, gab Beruda vor. Dazu benötige es eine gute Konterabsicherung. Obwohl Richrath ob des Ligenunterschieds von Bezirksliga zu Kreisliga A Favorit ist, warnt er vor einer möglichen Überraschung. „Es kommt auf unsere Einstellung an“, bekräftigte er.