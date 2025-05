Der HSV Langenfeld hat die Zügel angezogen

Für einen kurzen Moment hält Roberto Marquez inne. Dann stößt er einen Seufzer aus. Vor dem Duell mit Aufstiegsaspirant Benrath-Hassels am Sonntag (15.30 Uhr, BSA Am Wald) bringt den Trainer des abstiegsbedrohten HSV Langenfeld die Frage nach den Erfolgsaussichten etwa drei Sekunden lang ins Grübeln. Eine ungewollte Pause, die wohl viel mehr als geplant über den Ernst der Lage verrät. Denn bei noch drei ausstehenden Partien rangieren die Langenfelder weiterhin auf dem Relegationsplatz der Bezirksliga.

Dennoch stehen seither null Siege aus den vergangenen vier Spielen zu Buche. Und konnten die Verantwortlichen in den Ein-Tor-Niederlagen noch positive Ansätze erkennen, agierte ihre Elf beim 0:5 in Eller vor zwei Wochen sowie einem jetzt blamablen 0:3 gegen den DSC 99 aus der Landeshauptstadt nun erneut zumeist fahrig und unkonzentriert – oder wie es Marquez formuliert: „Wir haben insgesamt einfach schlecht gespielt.“

Während es vor einigen Wochen noch schien, als sei die eigentlich begabte Auswahl zur genau richtigen Zeit im Saisonendspurt auf einem guten Weg zum Klassenerhalt und nur wenig davon entfernt, ihre Vorjahresform wiederzufinden, ist dieses zarte Momentum mittlerweile abgeflacht. Der HSV verkaufte sich in dieser Phase selbst gegen starke Gegner gut, verlor allerdings jeweils knapp und konnte einzig – aber immerhin – gegen den direkten Konkurrenten aus Urdenbach ein wichtiges Match gewinnen.

Zugegeben: Die Pleite beim TSV Eller hätte vielleicht vermieden werden können, hätte der zwischenzeitliche Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff gezählt. Er wurde wegen eines vermeintlichen Fouls aberkannt. Nur ist das Leben kein Konjunktiv. Und: Gerade der Auftritt gegen den Düsseldorfer Sport-Club gefiel dem Trainer-Duo aus Marquez und Heiko Schornstein nun wirklich so überhaupt gar nicht. Derart fehlerhaft habe er seine Auswahl bisher noch nicht gesehen, gab Marquez an.

Lässt sich das Team vom Ergebnisdruck beeindrucken?

Die Mannschaft bekam demnach fast zu keinem Zeitpunkt des Aufeinandertreffens einen Zugriff aufs Spiel, stand defensiv nicht gut und konnte in der Offensive in der ersten Spielhälfte überdies keinen Schuss aufs gegnerische Tor verzeichnen. „Da war keiner dabei, der Normalform hatte“, berichtet der Übungsleiter über seine Akteure. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Nerven im Abstiegskampf eine Rolle spielen. Doch diese Ausrede will Marquez nicht gelten lassen. Daher wurden die Zügel im Training nun angezogen.

Auf den HSV warten mit der SG Benrath-Hassels sowie dem TSV Aufderhöhe aufeinanderfolgend schwierige Aufgaben. Die beiden Vereine streiten sich derzeit um die Bezirksliga-Krone und den Aufstieg in die Landesliga. Es wird also vielleicht unmöglich zu punkten – oder? „Wir haben immer eine Chance“, betont Marquez nach seinem kurzen, anfänglichen Zaudern. Das Team habe sich noch nicht aufgegeben, er spüre Optimismus aus dessen Reihen.

Wenn es den Langenfeldern gelingt, ihre eigentlich vorhandene fußballerische Klasse auf den Rasen zu bringen, können sie in der Tat sicher jedem Gegenüber gefährlich werden. Einzig gelang es ihnen zuletzt selten. Dabei hätten die Gäste sogar die Möglichkeit, Urdenbach bei einem Sieg endgültig hinter sich zu lassen. So wäre zumindest der direkte Abstieg vom Tisch.