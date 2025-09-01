Der HSV Langenfeld feiert den nächsten Sieg

Der HSV Langenfeld befindet sich unter Trainer Roberto Marquez auf einem guten Weg. Offensiv ohnehin schlagkräftig, verdeutlicht der 4:0 (2:0)-Sieg im Heimspiel gegen DV Solingen II, dass sich auch das kleine Sorgenkind Defensive zwar noch keineswegs zu einem Musterschüler entwickelt, sehr wohl aber stark verbessert hat. Das Ergebnis ging dabei auch auf die Mithilfe eines Zugangs und eines Jugendspielers zurück.

Denn bis zum Sommer spielte Oleksii Yarmolaiev noch in der A-Jugend der Langenfelder. Ausgebildet vorrangig beim VfB 03 Hilden traf er in der vergangenen Spielzeit in der Leistungsklasse der A-Junioren für den HSV in neun Partien siebenmal und empfahl sich darüber sowie durch Leistungen im Training für einen Platz im Kader von Marquez. „Er ist verdammt schnell und hat einen Instinkt für den Raum“, sagt sein Trainer über ihn. Seine Intuition führe den 19-Jährigen schneller als andere stets an die richtige Stelle, lobt der Coach zudem.

Davon profitierte Yarmolaiev sicher auch nun im Match gegen die Solinger. So wurde der Youngster etwa 20 Minuten vor Spielschluss eingewechselt und stand am Ende der Verwertungskette von zwei tollen Angriffen der Heimelf sowie Vorlagen von Kapitän und Spielmacher Leon Wallraf, als er nur kurz nach seiner Hereinnahme und binnen fünf Minuten zunächst das 3:0 (79.) und später 4:0 (84.) markierte. Dabei überwand er DV-Schlussmann Vladyslav Maslovskyi unter anderem eiskalt aus spitzem Winkel in die kurze Ecke.

Es waren die Treffer, die das Aufeinandertreffen endgültig zugunsten des HSV entschieden. Bereits zuvor waren die Langenfelder die bestimmende Mannschaft gewesen. Der Gegner aus der Klingenstadt wurde laut Marquez einzig über Standardsituationen gefährlich, sodass sich HSV-Keeper Christian Cyrys mit tollen Reflexen auszeichnen konnte. „Wir hatten das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite“, bilanzierte ein zufriedener Marquez, der zugestand, etwa zwei Gegentore hätte es wohl sicher geben können.

Weiße Weste als Bonus zu den drei Punkten

Eines davon hätte sogleich ein Schock für Langenfeld sein können: Bereits nach 30 Sekunden zappelte der Ball nämlich im Netz der Hausherren, doch weil Cyrys bei einer Ecke stark bedrängt und am Hochspringen gehindert wurde, zählte der Solinger Treffer nicht (1.). Der HSV schien davon wachgerüttelt und schlug schnell zurück: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld lief das Spielgerät über vier Stationen, bis Wallraf im Strafraum einen Haken schlug und es in die Ecke schlenzte (9.).

Gerade offensiv überzeugte der HSV auch im weiteren Verlauf. Für die meisten Beobachter dürfte das keine Überraschung sein. „Da wissen wir um unsere Qualitäten“, betonte Marquez. Mit Giuseppe Licausi ist für den Angriff eine weitere starke Alternative hinzugekommen. Der Ex-Reusrather sorgte für das Tor des Tages: Er konnte eine Flanke mit der Brust verarbeiten, sich drehen und den Ball mittels Fallrückzieher in der Ecke des Tores unterbringen (20.). Marquez beschreibt den Flügelspieler als dribbelstarken und schnellen Spieler – aber: „Er muss sein Defensivverhalten noch verbessern“, betonte er.

Und das steht beim HSV bekanntlich momentan über allem. Daher freute sich Marquez vor allem über die weiße Weste. „Wir haben zu null gespielt – das hatten wir uns vorgenommen, und das haben wir umgesetzt“, stellte er heraus.