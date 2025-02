Der HSV Langenfeld erwischt den SSV Berghausen eiskalt

Der HSV Langenfeld mit dem Trainerduo Heiko Schornstein und Roberto Marquez gewinnt das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga beim SSV Berghausen und Übungsleiter Ralf Dietrich nach effizienter Leistung im ersten Durchgang 2:1 (2:0). Damit machen die Gäste das Rennen um den Klassenerhalt wieder spannend und ziehen die Hausherren erneut mit in den Abstiegssumpf hinein. Ein Mann spielt dabei nach langer Verletzung eine besondere Rolle: HSV-Keeper Christian Cyrys.

Der 32-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr die Achillessehne gerissen und fiel in der Folge monatelang aus. Sein Klub ging dadurch nicht nur ein starker Rückhalt im Tor, sondern gerade auch ein Lautsprecher auf dem Platz verloren. Seit Beginn der zweiten Saisonhälfte steht er aber wieder im Kasten – und bewies nun abermals seine Wichtigkeit für den Verein. „Er hat wirklich gut gehalten“, stellte Dietrich heraus, „wir sind an Cyrys und unserem eigenen Unvermögen gescheitert.“ Marquez lobte seinen Schlussmann ebenso, hob aber das Kollektiv hervor: „Ohne Frage hat er mindestens einen Freistoß ganz stark gehalten, aber das war heute eine geschlossene Mannschaftsleitung.“

Bei diesem angesprochenen Freistoß hatten viele Berghausener beim Stand von 1:2 bereits den Torschrei auf den Lippen: Nils Dames zirkelte den Ball aus etwa 20 Metern leicht rechts versetzt an der Mauer vorbei ins Eck, doch Cyrys rauschte mit einer Glanzparade in das Spielgerät und lenkte es mit den Fingerspitzen um den Pfosten (78.). „Man hadert dann natürlich, aber wir hadern eher mit der ersten Halbzeit, in der wir viel zu passiv waren“, sagte Dietrich.