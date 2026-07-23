Der HSV Langenfeld eröffnet die Saison beim MSV Duisburg

Der Verband Niederrhein hat die Spielpläne für die beiden Gruppen der Frauen-Landesliga veröffentlicht. In Gruppe 2 sind weiterhin der HSV Langenfeld und TuSpo Richrath untergebracht, aus der Niederrheinliga hinabgekommen ist Union Nettetal, die Bezirksliga-Aufsteiger sind der DSC 99 Düsseldorf und der Wuppertaler SV.
Die neue Saison eröffnet der HSV mit seiner Partie beim MSV Duisburg II am Sonntag, 30. August ab 12.15 Uhr. Eine Dreiviertelstunde später wird das erste Match von TuSpo angepfiffen, das direkt Nettetal zu Gast hat. Am zweiten Spieltag treten die Richratherinnen am Sonntag, 6. September bei der SSVg Velbert an (15 Uhr), die Langenfelderinnen haben dann ihr erstes Heimspiel gegen Wuppertal (15.15 Uhr). Das erste Derby der neuen Saison gibt es am zehnten Spieltag, am Sonntag, 15. November hat der HSV ab 15.15 Uhr Heimrecht gegen TuSpo. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 30. Mai 2027 ab 13 Uhr in Richrath.
Der letzte Spieltag des Jahres 2026 und der Hinrunde ist der zwölfte, bereits am Sonntag, 6. Dezember, wenn Richrath beim SC Grimlinghausen antritt (13.15 Uhr) und Langenfeld die TSV Fortuna Wuppertal empfängt (15.15 Uhr). Es folgt eine recht lange Winterpause, die am Sonntag, 28. Februar 2027 endet – für TuSpo in Nettetal (12.45 Uhr) und den HSV daheim gegen den MSV II (15.15 Uhr). Das Saisonfinale mit dem 26. Spieltag steigt am Sonntag, 13. Juni, wenn TuSpo Grimlinghausen empfängt (13 Uhr) und der HSV bei Fortuna Wuppertal antritt (13.30 Uhr).
Einen durchaus beachtlichen Transfer hat der HSV für den Platz zwischen den Pfosten getätigt: Leonie Doege ist zurück. Die 27-Jährige, die in der Jugend beim SSV Berghausen ausgebildet worden war, bevor sie zu Bayer 04 Leverkusen ging und dort auch in der Bundesliga im Tor stand, war zwischen 2018 und 2020 schon im Langenfelder Kasten. Anschließend ging Doege, die zwischen 2019 und 2023 auch als Torwart-Trainerin bei ihrem Jugendklub Berghausen arbeitete, zu Borussia Bocholt, wo sie in der 2. Bundesliga und Regionalliga aktiv war. Nach einer Saison mit sechs Einsätzen in der Zweiten Liga beim VfL Bochum ist sie nun nach Langenfeld zurückgekehrt.
1. Spieltag Sonntag, 30. August, 12.15 Uhr: MSV Duisburg II - HSV Langenfeld; 13 Uhr: SC Viktoria Anrath - FV Mönchengladbach, TuSpo Richrath - SC Union Nettetal; 13.30 Uhr: TSV Fortuna Wuppertal - SuS Niederbonsfeld; 15 Uhr: Mettmann-Sport - SC Grimlinghausen; 16 Uhr: DSC 99 - SSVg Velbert 02; 17 Uhr: Wuppertaler SV - FC Kray.