Der HSV Langenfeld eröffnet die Saison beim MSV Duisburg

Langenfeld startet gegen den MSV Duisburg – Foto: SSVg Velbert 02

Der Verband Niederrhein hat die Spielpläne für die beiden Gruppen der Frauen-Landesliga veröffentlicht. In Gruppe 2 sind weiterhin der HSV Langenfeld und TuSpo Richrath untergebracht, aus der Niederrheinliga hinabgekommen ist Union Nettetal, die Bezirksliga-Aufsteiger sind der DSC 99 Düsseldorf und der Wuppertaler SV.

Die neue Saison eröffnet der HSV mit seiner Partie beim MSV Duisburg II am Sonntag, 30. August ab 12.15 Uhr. Eine Dreiviertelstunde später wird das erste Match von TuSpo angepfiffen, das direkt Nettetal zu Gast hat. Am zweiten Spieltag treten die Richratherinnen am Sonntag, 6. September bei der SSVg Velbert an (15 Uhr), die Langenfelderinnen haben dann ihr erstes Heimspiel gegen Wuppertal (15.15 Uhr). Das erste Derby der neuen Saison gibt es am zehnten Spieltag, am Sonntag, 15. November hat der HSV ab 15.15 Uhr Heimrecht gegen TuSpo. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 30. Mai 2027 ab 13 Uhr in Richrath.

Pause zwischen 6. Dezember und 28. Februar

Der letzte Spieltag des Jahres 2026 und der Hinrunde ist der zwölfte, bereits am Sonntag, 6. Dezember, wenn Richrath beim SC Grimlinghausen antritt (13.15 Uhr) und Langenfeld die TSV Fortuna Wuppertal empfängt (15.15 Uhr). Es folgt eine recht lange Winterpause, die am Sonntag, 28. Februar 2027 endet – für TuSpo in Nettetal (12.45 Uhr) und den HSV daheim gegen den MSV II (15.15 Uhr). Das Saisonfinale mit dem 26. Spieltag steigt am Sonntag, 13. Juni, wenn TuSpo Grimlinghausen empfängt (13 Uhr) und der HSV bei Fortuna Wuppertal antritt (13.30 Uhr).