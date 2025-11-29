Der HSV kommt: Wichtiges Heimspiel für die Young Boys Balkan

Es geht Schlag auf Schlag für die Young Boys Balkan: nach dem ersten Saisonsieg in Münster geht das Schlusslicht der Futsal-Bundesliga mit viel Rückenwind in das anstehende Heimspiel gegen den Hamburger SV. Anstoß ist heute Abend um 20 Uhr in der Dreifachturnhalle in Eggenfelden, da die angestammte Spielstätte in Pfarrkirchen anderweitig belegt ist.

"Uns erwartet ein schwieriges Spiel. Hamburg steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und ist mit einigen Nationalspielern gespickt. Allen voran müssen wir ihren Topspieler Flores Neves in den Griff bekommen, wenn wir zuhause punkten wollen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Der Auswärtssieg gegen Münster hat uns einen deutlichen Aufschwung gegeben, das hat man auch im Training gemerkt. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir versuchen zuhause - egal wie - zu gewinnen und zu punkten. Die Punkte sind im Abstiegskampf enorm wichtig für uns. Wir werden klar auf Sieg spielen und müssen die Chancen nutzen, die wir bekommen. Sonst wirst du von Hamburg schnell bestraft. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Zuschauer den Weg in die Dreifachturnhalle finden und uns lautstark anfeuern", so Trainer Almedin Ljutic, der ohne den gelbgesperrten Qail Idrizi auskommen muss.

"Wir wissen genau, welche Qualitäten auf uns zukommen. Gleichzeitig möchten wir den Schwung der letzten Woche unbedingt mitnehmen, um die ersten Punkte zuhause zu lassen. Mit Qail fehlt uns zwar ein wichtiger Spieler, aber wir haben genügend Optionen im Kader und werden den richtigen Ersatz finden. Nach unserem ersten Saisonsieg und dem Hallenwechsel für das Heimspiel hoffe ich, dass die Halle wieder voll sein wird. Wir brauchen die Unterstützung unserer Fans - gemeinsam können wir hier etwas schaffen", ist auch der zweite Coach Josip Crnoja überzeugt.