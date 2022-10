Der HSV als Favorit in Meppen JLZ U19 – Hamburger Sportverein U19 (14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die U19 von Cheftrainer Carsten Stammermann auf die U19 Junioren des Hamburger SV. Die Hamburger, welche zurzeit den dritten Rang der Tabelle belegen, gehen sicherlich als Favorit in dieses Spiel, aber die Emsländer müssen sich keinesfalls verstecken. Der Achtplatzierte der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost konnte bislang neun Punkte sammeln und je drei Siege als auch Niederlagen verbuchen. Mit einem Punktgewinn gegen die Hansestädter könnte die Stammermann-Elf durchaus Leben und somit positiv in die kommenden Wochen starten. Der volle Einsatz seiner Jungs wird allerdings notwendig sein, um den Hamburgern Paroli bieten zu können.