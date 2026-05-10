Der HSC ist nach der Niederlage in Wolfsburg nur noch Dritter

– Foto: Jörg Struwe

Der Heeslinger SC hat im Kampf um die Vizemeisterschaft eine bittere Niederlage kassiert. Die Elf von Malte Bösch unterlag bei Lupo-Martini Wolfsburg mit 1:2 und rutschte dadurch auf den dritten Tabellenplatz ab. Zweiter ist jetzt Germania Egestorf.

„Obwohl wir vor dem Spiel in Wolfsburg Tabellenzweiter waren, gehören wir definitiv nicht zu den Mannschaften, die jeden Gegner vom Platz fegt. Die vielen Ausfälle sollen keine Entschuldigung sein, aber insbesondere zu Beginn der Partie machten sich die vielen Umstellungen bemerkbar“, so HSC-Coach Malte Bösch nach dem Schlusspfiff.

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich, doch wie schon im Spiel gegen Wolfenbüttel wurden beste Möglichkeiten teils leichtfertig vergeben oder vom überragenden Keeper der Gastgeber zunichte gemacht.

Hinzu kam, dass die Heeslinger nicht das Spielglück der letzten Wochen im Gepäck hatten. Das war diesmal aufseiten der Platzherren, die in der 37. Minute durch einen Distanz-Schuss von Andrew Owusu mit 1:0 in Führung gingen. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel hatte Maxi Köhnken die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, doch er vergab überhastet.

Während Heeslingen seine Bemühungen in der Offensive verstärkte, lauerten die Platzherren auf Fehler im Aufbauspiel der Bösch-Elf. In der 58-Minute ging diese Taktik auf. Bei einem ungenauen Zuspiel aus der Abwehr heraus schaltete Kentu Malcom Badu am schnellsten, erkämpfte sich das Spielgerät und traf zum 2:0 für sein Team. Die Elf von Malte Bösch stemmten sich in der Folgezeit mit aller Macht gegen die erneute Niederlage und verkürzte durch Joel Schallschmidt rund 20 Minuten vor dem Abpfiff der Partie auf 1:2.

In der Schlussphase warf der HSC noch einmal alles nach vorne, versuchte, das Ruder herumzureißen, doch der Schlussspurt blieb ohne Erfolg. Wolfsburg verteidigte clever und ließ keine nennenswerten Möglichkeiten mehr zu. Als wäre die Niederlage nicht schon bitter genug, kam es kurz vor dem Schlusspfiff sogar noch dicker für den HSC.

In der vierten Minute der Nachspielzeit konnte Jeroen Gies einen weiteren Lupo-Treffer nur durch einen Zupfer verhindern und sah dafür die rote Karte. „Wir haben jetzt zwei Spiele verloren und müssen sehen, dass wir die Köpfe schnell wieder freikriegen. Noch haben wir es selbst in der Hand und können bei einem Sieg in Lüneburg wieder an Germania Egestorf vorbeiziehen“, so Malte Bösch nach dem Spiel.

Dass die Aufgabe aber alles andere als leicht wird, steht schon vor dem Anpfiff am Mittwoch um 19 Uhr fest. Die Mannschaft von Tarek Gibbah ist gewissermaßen das Team der Rückrunde und eilt von Sieg zu Sieg. Wie stark Lüneburg momentan ist, erfuhr auch der SV Wilhelmshaven, der mit 1:2 unterlag. Positiv aus Sicht der Heeslinger ist allerdings, dass Jarno Böntgen, Oliver Warnke, Peter Bolm und Lasse Schumacher wieder mit von der Partie sind.

„Das Spiel gegen Lüneburg müssen wir ganz anders angehen. Noch haben wir eine große Chance auf die Vizemeisterschaft und die wollen wir nutzen“, so Bösch im Vorfeld der wichtigen Partie, die auf dem A-Platz in den Sülzwiesen ausgetragen wird.

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