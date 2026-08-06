Der Horremer SV will nach Umbruch oben mitspielen.

Welter (rechts) geht nächste Saison wieder für Horrem auf Torejagd – Foto: M.P_ Visuals

Nach zwei starken Spielzeiten mit Platz vier und Platz drei musste der Horremer SV in der vergangenen Saison einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Statt erneut um den Aufstieg mitzuspielen, sprang am Ende lediglich Rang sieben heraus. Nun soll mit einem veränderten Kader der nächste Anlauf folgen.

Trainer Oliver Lehrbach zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden. Vor allem die Einstellung seiner Mannschaft stimmt ihn optimistisch. „Unser Fazit fällt positiv aus. Die Mannschaft hat von der ersten Einheit an hervorragend mitgezogen und eine hohe Trainingsbereitschaft gezeigt.“

Die Ergebnisse der bisherigen Vorbereitung fielen dabei gemischt aus. Gegen Ford Niehl (1:4) und den SV Lövenich/Widdersorf (3:4) setzte es zwar Niederlagen, gegen den zwei Klassen höher spielenden SC Borussia Lindenthal-Hohenlind überzeugte Horrem jedoch mit einem 2:2-Unentschieden. Hoffnung macht zudem, dass Topspieler Florian Welter, der in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt auf 80 Scorerpunkte kam, dem Verein erhalten bleibt.

Im Sommer hat sich beim Horremer SV personell einiges getan. Mehrere Spieler verließen den Verein, gleichzeitig konnte der Kader gezielt verstärkt werden.

Auch wenn noch nicht alles perfekt laufe, erkennt der Coach eine klare Entwicklung. „Wir konnten unsere Schwerpunkte gut entwickeln. Natürlich sind wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung, aber die Richtung stimmt und wir freuen uns darauf, das dann auch in den Pflichtspielen zu zeigen.“

Lehrbach legt dabei besonderen Wert auf die Mischung aus sportlicher Qualität und menschlichem Charakter. „Es war uns wichtig, nicht nur Qualität, sondern auch Charakter dazuzugewinnen.“ Die Integration der Neuzugänge sei bislang sehr gut verlaufen. „Die neuen Spieler passen sportlich und menschlich hervorragend zu uns.“

Horrem will wieder oben angreifen

Nach Platz sieben soll es in dieser Saison wieder deutlich weiter nach oben gehen. Die Zielsetzung formuliert Lehrbach entsprechend ambitioniert. „Wir wollen oben mitspielen.“ Dafür müsse seine Mannschaft allerdings über die gesamte Saison konstant auftreten. „Wir müssen Woche für Woche unsere Leistung abrufen und dürfen uns keine längeren Schwächephasen erlauben.“

Neben den Ergebnissen spielt für den Trainer aber auch die Spielweise eine wichtige Rolle. „Uns ist genauso wichtig, dass wir als Mannschaft einen klaren, mutigen und intensiven Fußball spielen, mit dem sich unsere Zuschauer identifizieren.“

„Ich erwarte eine sehr starke und ausgeglichene Liga“

Mit Blick auf die kommende Bezirksliga-Saison rechnet Lehrbach mit einem offenen Rennen. „Ich erwarte eine sehr starke und ausgeglichene Liga.“

Einen eindeutigen Favoriten möchte er dabei nicht ausmachen. „Einen klaren Topfavoriten sehe ich nicht. Entscheidend wird sein, wer über die gesamte Saison konstant punktet und mit Rückschlägen am besten umgehen kann.“

"Zeigen wie stark und lebendig der Amateurfußball in unserer Region ist"

Zum Abschluss richtet Lehrbach den Blick über den eigenen Verein hinaus. Er wünscht sich eine faire und verletzungsfreie Saison sowie viele Zuschauer auf den Sportplätzen der Region. „Ich hoffe, dass wir den Zuschauern attraktiven und fairen Fußball bieten und gemeinsam zeigen, wie stark und lebendig der Amateurfußball in unserer Region ist.“

Abschließend bedankt er sich ausdrücklich für die Berichterstattung über den Amateurfußball: „Ein Dankeschön auch an FuPa für die Berichterstattung. Sie trägt dazu bei, den Amateurfußball sichtbar zu machen.“ - Vielen Dank an dieser Stelle von der Redaktion!