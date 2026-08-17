Der Holzheimer SG fehlte gegen den KFC der Mut

Die Holzheimer SG hat das Nachsehen – Foto: Hubert Wilschrey

Genau das hatte nicht passieren sollen. Gleich im ersten Spiel gab es für das komplett neuformierte und von so ziemlich jedem tatsächlichen oder vermeintlichen Experten als sicherer Absteiger ins Rennen geschickte Team des Oberligisten Holzheimer SG eine Packung. Vor der recht großzügig angegebenen Kulisse von 750 Zuschauern im Ausweichquartier Theodor-Klein-Bezirkssportanlage in Rosellen sorgte bei den Gastgebern indes nicht nur die am Ende recht deutliche 1:5-Niederlage für Ernüchterung.

„Wir hatten mehr oder weniger die Hosen voll“

Gegen den mit aller Kraft auf die Rückkehr in die Regionalliga West ausgerichteten ehemaligen Bundesligisten KFC Uerdingen darf eine nur um den Klassenverbleib spielende Mannschaft verlieren – wenn es sich nicht vermeiden lässt, auch deutlich. Was jedoch aufs Gemüt schlug, war die über weite Strecken völlige Chancenlosigkeit der Holzheimer. Und das hatte nur bedingt etwas mit der unbestreitbaren Klasse des Gegners zu tun. „Wir hatten mehr oder weniger die Hosen voll“, brachte Trainer Sven van Beuningen das eigentliche Problem schonungslos auf den Punkt. Vor allem in der ersten Hälfte fand die HSG in der Offensive überhaupt nicht statt. „Zur Halbzeit hätte das Spiel schon zu sein können“, stellte KFC-Trainer Julian Stöhr absolut zu Recht fest.

Bevor der bis 2017 bei der SVG Weißenberg ausgebildete Luca Thissen nach schwerem Patzer von Henry Page in der 27. Minute zur längst überfälligen Führung der Krefelder traf, hätten die Neusser schon gut gerne mit 0:4 zurückliegen können. Dass dem nicht so war, lag freilich nicht wirklich an der sattelfesten Defensive des Underdogs, in der sich der bärenstarke Paul Wolf wie schon beim 2:4 im Niederrheinpokal gegen Kapellen die Bestnote verdiente, sondern eher an der aufreizenden Lässigkeit, mit der der KFC selbst hundertprozentige Einschussgelegenheit ungenutzt verstreichen ließ.