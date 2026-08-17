Der Holzheimer SG fehlte gegen den KFC der Mut

Genau das hatte nicht passieren sollen. Gleich im ersten Spiel gab es für das komplett neuformierte und von so ziemlich jedem tatsächlichen oder vermeintlichen Experten als sicherer Absteiger ins Rennen geschickte Team des Oberligisten Holzheimer SG eine Packung. Vor der recht großzügig angegebenen Kulisse von 750 Zuschauern im Ausweichquartier Theodor-Klein-Bezirkssportanlage in Rosellen sorgte bei den Gastgebern indes nicht nur die am Ende recht deutliche 1:5-Niederlage für Ernüchterung.
Gegen den mit aller Kraft auf die Rückkehr in die Regionalliga West ausgerichteten ehemaligen Bundesligisten KFC Uerdingen darf eine nur um den Klassenverbleib spielende Mannschaft verlieren – wenn es sich nicht vermeiden lässt, auch deutlich. Was jedoch aufs Gemüt schlug, war die über weite Strecken völlige Chancenlosigkeit der Holzheimer. Und das hatte nur bedingt etwas mit der unbestreitbaren Klasse des Gegners zu tun. „Wir hatten mehr oder weniger die Hosen voll“, brachte Trainer Sven van Beuningen das eigentliche Problem schonungslos auf den Punkt. Vor allem in der ersten Hälfte fand die HSG in der Offensive überhaupt nicht statt. „Zur Halbzeit hätte das Spiel schon zu sein können“, stellte KFC-Trainer Julian Stöhr absolut zu Recht fest.
Bevor der bis 2017 bei der SVG Weißenberg ausgebildete Luca Thissen nach schwerem Patzer von Henry Page in der 27. Minute zur längst überfälligen Führung der Krefelder traf, hätten die Neusser schon gut gerne mit 0:4 zurückliegen können. Dass dem nicht so war, lag freilich nicht wirklich an der sattelfesten Defensive des Underdogs, in der sich der bärenstarke Paul Wolf wie schon beim 2:4 im Niederrheinpokal gegen Kapellen die Bestnote verdiente, sondern eher an der aufreizenden Lässigkeit, mit der der KFC selbst hundertprozentige Einschussgelegenheit ungenutzt verstreichen ließ.
Die unzureichende Chancenverwertung führte darum auch Stöhr als einziges Manko an. Obwohl Keeper Ryuji Kuwajima des Öfteren Kopf und Kragen riskierte, vermochte er aber nicht zu verhindern, dass Wladimir Wagner kurz vor dem Seitenwechsel nach herausragender Vorleistung von Mario Knops auf 2:0 erhöhte. Für van Beuningen war der Fall schon da klar: „Es reicht eben nicht, nur kompakt zu stehen.“ Wie es gehen könnte – und darum als Mutmacher durchaus geeignet –, zeigte die erste Viertelstunde nach Wiederbeginn. In die fiel zwar der Treffer des in der vergangenen Saison noch für den VfL Jüchen/Garzweiler tätigen Yuta Inoue zum 3:0 (52.), doch sah sich auch Stöhr mit Blick auf diese gute Phase des Kontrahenten in seiner Meinung bestätigt: „Holzheim hat Qualität. Für viele ist Holzheim ein sicherer Absteiger – ich sehe das nicht so. Die können kicken. Und die ersten Punkte werden zeitnah kommen.
An einem ganz besonderen Tag hätte die HSG den DFB-Pokalsieger von 1985 sogar noch mal in Schwierigkeiten bringen können. Nach dem von den eingewechselten Joel Agbo und Emre-Ilhan Caraj vorbereiteten Anschlusstreffer durch Ilyas Völpel (57.), mit Wolf einer der zu wenigen Akteure bei den Gastgebern mit echter Widerstandskraft, wankte der KFC kurz. Dieses fast unerwartete Aufbäumen versöhnte auch den zur Pause noch höchst unzufriedenen van Beuningen („In der Kabine war es demzufolge auch ein bisschen lauter.“) ein wenig, wenngleich er sogleich nüchtern hinzufügte: „Zehn, zwölf Minuten in einem ganzen Spiel reichen nicht.“
In der letzten halben Stunde kontrollierte der Favorit wieder das Match und sorgte jetzt endlich dafür, dass diese Dominanz auch im Ergebnis ihren Niederschlag fand: Nach einem ruhenden Ball bestrafte Mario Knops die unaufmerksame Defensive der HSG mit dem 4:1 (75.), kurz vor Schluss legte Wladimir Wagner mit seinem zweiten Tor das 5:1 (86.) nach. Weiteres Ungemach verhinderte der wackere, von seinen Vorderleuten aber eins ums andere Mal böse im Stich gelassene Kuwajima.
Während Stöhr mit seiner Truppe ganz entspannt die Heimfahrt antrat, „so hatten wir uns das vorgestellt“, blieb seinem Kollegen nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. „Ich glaube an diese Mannschaft, würde mir aber wünschen, dass wir mal in Führung gehen. Dann fällt vieles leichter. Vielleicht sind wir jetzt ja auch mit dem Kopf in der Liga angekommen.“ Das wäre gut, denn am Sonntag beim ambitionierten Neuling 1. Spvg. Solingen-Wald dürfte es kaum leichter werden.