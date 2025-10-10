Der Höhenflug von Viktoria Goch ist für Kevin Wolze keine Überraschung

Der Höhenflug von Neuling Viktoria Goch, der am achten Spieltag in der Landesliga durch den 5:0-Heimsieg gegen Rhenania Bottrop die Tabellenführung übernommen hat, ist ein Thema in der Klasse. Der eine oder andere Konkurrenz staunt, die Verantwortlichen des Aufsteigers nicht. Für Trainer Kevin Wolze ist es keine Überraschung, dass es für seine Mannschaft so gut läuft. Schließlich hatte der Ex-Profi schon vor dem Saisonstart gesagt, dass die Viktoria in der Liga jeden Gegner schlagen könne, wenn sie an ihre Grenzen gehen würde. Gesagt, getan.
Der Coach hält sich an den derzeit existierenden Sprachgebrauch bei der Viktoria. Er bezeichnet den Sprung auf Platz eins wie auch Kaderplaner Jürgen de Mür „als eine schöne Momentaufnahme“. Was wirklich möglich sei, werde sich, so Wolze, in den nächsten Wochen entscheiden. „Jetzt kommen die Spiele gegen Gegner, die uns Klarheit verschaffen werden, wo wir stehen.“
Den Auftakt bildet am Sonntag, 15 Uhr, die Partie beim ebenfalls noch unbesiegten Tabellendritten VfB Bottrop. „Wir müssen in nächster Zeit auch noch gegen den ESC Rellinghausen, den 1. FC Lintfort und den SV Budberg spielen. Das sind die Mannschaften, die in der Tabelle am Ende oben stehen werden“, sagt Wolze.
Zu diesen Teams will jetzt auch die Viktoria gehören. Sie hat ihre Zielsetzung mittlerweile nach oben korrigiert. Es geht nicht mehr nur um den Klassenerhalt. „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel behaupten“, sagt Jürgen de Mür. Auch da liegen Kaderplaner und Coach auf einer Linie. „Wenn man einmal in der Tabelle oben steht, dann möchte man auch im vorderen Drittel bleiben“, sagt Wolze.
Die sei aber nur unter einer Voraussetzung möglich. „Wir müssen in jedem Spiel eine Top-Leistung bieten. Das hat auch zuletzt die Partie gegen Rhenania Bottrop gezeigt. Da haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir direkt an unsere Grenzen kommen, wenn wir nur einen Tick nachlassen“, so der Coach.
Er sieht den VfB Bottrop als ersten richtigen Gradmesser für seine Mannschaft an. „Der VfB hat sich einen Spitzenplatz zum Ziel gesetzt und ist von der Papierform her auch unser bislang stärkster Gegner“, sagt Wolze. Da trifft es sich gut, dass er in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir haben aktuell keine Ausfälle“, so der Coach.
Er rechnet damit, dass es in der Klasse ein spannendes Rennen um den Titel geben wird. „Ich sehe im Moment keine Mannschaft, die alleine vorne weg marschieren wird“, sagt Kevin Wolze, der noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass ein erneuter Aufstieg ein Thema werden könnte. „Denn es ist ja gerade einmal ein Viertel der Saison vorbei.“ Acht Spiele aber, in denen der Neuling Eindruck hinterlassen hat.