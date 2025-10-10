Der Höhenflug von Viktoria Goch ist für Kevin Wolze keine Überraschung

Zu diesen Teams will jetzt auch die Viktoria gehören. Sie hat ihre Zielsetzung mittlerweile nach oben korrigiert. Es geht nicht mehr nur um den Klassenerhalt. „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel behaupten“, sagt Jürgen de Mür. Auch da liegen Kaderplaner und Coach auf einer Linie. „Wenn man einmal in der Tabelle oben steht, dann möchte man auch im vorderen Drittel bleiben“, sagt Wolze.

Die sei aber nur unter einer Voraussetzung möglich. „Wir müssen in jedem Spiel eine Top-Leistung bieten. Das hat auch zuletzt die Partie gegen Rhenania Bottrop gezeigt. Da haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir direkt an unsere Grenzen kommen, wenn wir nur einen Tick nachlassen“, so der Coach.

Er sieht den VfB Bottrop als ersten richtigen Gradmesser für seine Mannschaft an. „Der VfB hat sich einen Spitzenplatz zum Ziel gesetzt und ist von der Papierform her auch unser bislang stärkster Gegner“, sagt Wolze. Da trifft es sich gut, dass er in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir haben aktuell keine Ausfälle“, so der Coach.

Er rechnet damit, dass es in der Klasse ein spannendes Rennen um den Titel geben wird. „Ich sehe im Moment keine Mannschaft, die alleine vorne weg marschieren wird“, sagt Kevin Wolze, der noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass ein erneuter Aufstieg ein Thema werden könnte. „Denn es ist ja gerade einmal ein Viertel der Saison vorbei.“ Acht Spiele aber, in denen der Neuling Eindruck hinterlassen hat.