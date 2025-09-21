Der Hochwald röhrt wieder

SG Hochwald feiert verdienten 3:0-Heimsieg gegen VfB Wissen Pünktlich zur beginnenden Brunftzeit ließ das SGH-Hirschmaskottchen mächtig röhren und die Mannschaft folgte dem Ruf mit einer Leistung, die nicht nur drei Punkte einbrachte, sondern auch ein Stück Befreiung. Vor knapp 200 Zuschauern zeigte die SG Hochwald gegen den VfB Wissen eine kämpferische und konzentrierte Vorstellung, die mit einem klaren 3:0-Sieg belohnt wurde. Es war ein Spiel, das Hoffnung macht, den Dreck von den Schuhen zu schütteln und sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Schon vor dem Anpfiff spürte man: Heute geht es um mehr als nur Tabellenplätze. Nach einer schwierigen Phase war die SGH gefordert, zu punkten. Und sie tat es eindrucksvoll.

Die Anfangsminuten gehörten dem Gast aus Wissen, der mutig anlief und Hochwald zu zwei frühen Eckbällen zwang. Ein Abstimmungsfehler nach einem Einwurf brachte Til Cordes frei vor Torwart Sebastian Grub, doch der Abschluss landete nur am Außennetz. Ab diesem Moment stand die Defensive sicher. Grub zeigte sich hellwach, fing Flanken ab und lief die Bälle souverän aus der Gefahrenzone. Mit einer taktischen Umstellung. Matthias Burg rückte in die Spitze, Roan Webel übernahm die rechte Außenbahn – fand Hochwald besser ins Spiel. Als zentrale Spitze agierte Robin Mertinitz, der im Herbst seinen Frühling zu spüren beginnt und bereits vier Tore auf dem Konto hat. In der 20. Minute fiel der erlösende Führungstreffer: Burg brachte einen Freistoß mit viel Drall und Tempo in den Strafraum, wo Robin Mertinitz sich stark durchsetzte und per Kopf unhaltbar zum 1:0 einnetzte. Ein Tor wie ein Befreiungsschlag, das das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber kippen ließ. Chancen durch Burg, dessen Schuss Steven Winzenburg von der Linie kratzte, Andi Paulus und erneut Mertinitz folgten, doch VfB-Keeper Lukas Litschel zeigte mehrfach starke Paraden und hielt seine Mannschaft im Spiel.