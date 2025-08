Der Hochbegabte: Bayern-Leihgabe Krattenmacher (19) begeistert die Hauptstadt

Bad Aibling. Unterhaching. Ulm. Club-WM in den USA. Und jetzt Berlin. Maurice Krattenmacher hat mit 19 Jahren schon einige Stationen durchlaufen. Und überall begeistert. Eine bodenständige, fast schon schüchterne Person, die dann aufdreht, wenn sie den Ball an den Füßen hat. Ein Magier auf dem Feld. Einer, der in jedem Spiel den Unterschied ausmachen kann. Und das nächste bayerische Versprechen des FC Bayern.

Schon in der Jugend spielte Krattenmacher beim deutschen Rekordmeister. Doch irgendwann passte es nicht mehr, das Talent brauchte einen neuen Impuls. Und fand diesen in der Talentschmiede der SpVgg Unterhaching: „Ich habe in Haching im Profifußball Fuß gefasst und viele Leute kennengelernt, die mich inspiriert und mir sehr weitergeholfen haben, allen voran Personen wie Manni Schwabl oder auch Sandro Wagner“, sagt er unserer Zeitung. Bei den B- und A-Junioren überragte Krattenmacher. „Maurice ist der torgefährlichste Mittelfeldspieler, den ich in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich gesehen habe“, sagte Hermann Gerland.