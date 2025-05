Der historische Aufstiegskampf der BZL 3 geht in die nächste Runde

Nervenstärke ist in diesen Tagen beim Führungsquartett der Bezirksliga, Staffel 3, gefragt. Bevor es in die jeweiligen Topspiele geht, wird keines der Top-Teams wichtige Punkte verschenken wollen. Am anderen Ende wird die Luft für den SV BW Kerpen immer dünner, ohne einen Sieg gegen die SpVg Frechen II ist der Klassenerhalt wohl nur noch in der Theorie zu erreichen.