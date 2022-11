Der Hinrundenmeister kommt aus Heuchelheim Teaser KLA WETZLAR: +++ Die TSF setzt sich in der Fußball-A-Liga gegen Eintracht Wetzlar durch und geht gestärkt in die Rückrunde. Blasbach und Niederbiel zünden wieder Torfeuerwerke +++

WETZLAR - In der Fußball-A-Liga Wetzlar haben die Spitzenteams an diesem Fußballsonntag nichts anbrennen lassen. Nach der 0:3-Niederlage am Freitag gegen die SG Hohenahr musste der TSV Steindorf den zweiten Tabellenplatz an die TSG Dorlar übergeben. Die Lahnauer setzten sich gegen die zweite Mannschaft des RSV Büblingshausen mit 4:1 durch und schoben sich so tabellarisch vorbei. Spitzenreiter Heuchelheim ließ gegen die Eintracht aus der Domstadt nichts anbrennen und gewann mit 3:0. Die Kicker aus dem Landkreis Gießen gehen mit breiter Brust in die bevorstehende Rückrunde. Regelrechte Torfeuerwerke lieferten an diesem Spieltag die Stürmer Marc Oschwald vom TSV Blasbach und Marvin Jackwerth von der SG Niederbiel ab. Blasbach gewann 9:0 gegen die "Dreier-SG", Niederbiel besiegte Schöffengrund mit 8:2.