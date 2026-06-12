Der Hessenliga-Torschützenkönig aus dem Hinterland

FC Gießens Angreifer Mirco Geisler (rechts, hier im Duell mit Danny Klein vom SV Hummetroth) begann beim Gladenbacher SC mit dem Fußball. © Joaquim Ferreira

Gladenbach. Es gibt so Momente, da muss man einfach eine Fortsetzungsgeschichte schreiben. Und erst währenddessen merkt man, wie (gut) das passt. So wie es auch Mirco Geisler in dieser Saison immer passend gemacht hat, vorne vor dem Tor. Und so schickt der Kollege Thomas Suer (Journalist beim Gießener Anzeiger) und Berichterstatter beim FC Gießen, die Zeilen, die er im Herbst über Mirco Geisler schrieb. Denn der Mittelstürmer des FC Gießen, 26 Jahre jung, in Biedenkopf geboren, in Gladenbach wohnend, fußballsozialisiert bei den renommierten Klubs in Mittelhessen, aber auch in der Jugend von Offenbach und Mainz, traf schon in der Vorrunde gegen den Hünfelder SV. Was damals Anlass für ein paar Fragen an Gießens Nummer 11 war, die mittlerweile längst eine klassische 9 ist. Nach dem Hinspiel gegen die Nordhessen war er bereits mit neun Toren in 14 Spielen der treffsicherste Spieler in Michael Finks Elf. Und sagte, irgendwo zwischen Bescheidenheit und Zuversicht: „Ich hoffe, es geht weiter so.“