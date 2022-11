Der Herr der Lüfte entscheidet auch den Hit Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck hat das Spitzenspiel gegen den Bonner SC gewonnen.

Es war ein Spitzenspiel, das diesen Namen auch verdiente – und für ­Beeck erfreulich ausging: Nach dem 2:0 gegen Regionalliga-Mitabsteiger Bonner SC ist den Kleeblättern ein Spieltag vor Hinrundenschluss die Herbst- und Wintermeisterschaft praktisch nicht mehr zu nehmen.

Kommenden Sonntag tritt ­Beeck im absoluten Gipfelspiel beim punktgleichen FC Hennef an. Der zurzeit hartnäckigste Konkurrent gewann zwar bei Favoritenkiller TuS Königsdorf (hatte zuvor sowohl Beeck als auch Bonn geschlagen) 1:0 und feierte damit den sechsten Zu-Null-Sieg in Serie, doch das Torverhältnis spricht eindeutig für ­Beeck – sogar ein 0:6 dürften sich die Kleeblätter in Hennef erlauben, um dennoch als Erster zu überwintern. Den Vorsprung auf Bonn bauten sie durch den siebten Sieg im siebten Heimspiel auf acht Punkte aus.

„Es war ein echtes Topspiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, haben danach gut verteidigt und schließlich auch den Deckel draufgemacht. Das war ein Big Point heute“, fasste Beecks erneut starker Routinier Sebastian Wilms den aufregenden Kick zusammen.

Der hielt nach 20 Minuten die ersten Höhepunkte bereit. Einen scharf hereingegebenen Freistoß Norman Posts holte BSC-Keeper Ron Meyer aus dem Eck (23.). Fünf Minuten später zeigte Beecks Torwart Eric Wille, dass auch er sein Fach versteht, und entschärfte einen Flachschuss von Ergün Yildiz. Wille stand erneut für den privat verhinderten Stefan Zabel zwischen den Pfosten – und parierte wiederholt bravourös.

In der temporeichen Partie versuchte es Beeck immer wieder mit zügigen Seitenverlagerungen, während es Bonn vornehmlich mit flottem Umschaltspiel versuchte. Den etwas entschlosseneren Eindruck hinterließen die Beecker – und dafür wurden sie kurz vor der Pause belohnt. Zunächst aber blockte Bonns Bilal Ksiouar in höchster Not noch einen Schuss Marc Kleefischs (44.).