Am ersten Spieltag setzt sich Zuzenhausen (weiß) in Eppingen durch. Nun kommt es zur Revanche. – Foto: Siegfried Lörz

Der Herbstmeister lädt zum Derby Verbandsliga +++ Zuzenhausen will gegen Eppingen eine grandiose Vorrunde vergolden +++ Der VfB kommt ausgeruht

Die Derbys haben eine lange Tradition und sind seit knapp drei Jahrzehnten extrem ausgeglichen. Seit 1993 holten der FC Zuzenhausen und der VfB Eppingen je zwölf Siege aus ihren direkten Duellen, sechs Mal teilten die beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter die Punkte. Soviel zur Vergangenheit, die Gegenwart gehört zweifelsohne dem FC. Die Elf der beiden Trainer Steffen Schieck und Marcel Groß hat vergangenen Samstag ihre überragende Vorrunde mit einem 11:0-Erfolg gegen Türkspor Mosbach gekrönt und gleichzeitig den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters eingetütet. Da die Grün-Weißen darüber hinaus ins Halbfinale des badischen Pokals eingezogen sind, wo sie am 14. März den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf empfangen, darf man ohne zu übertreiben von der besten ersten Saisonhälfte der Vereinsgeschichte sprechen. Eppingen hat Stand jetzt exakt die Hälfte an Punkten gesammelt und muss sich als Zehnter eher nach unten als nach oben in der Tabelle orientieren. Die Fachwerkstädter fahren als klarer Außenseiter in den Häuselgrundweg, dort haben sie jedoch die letzten drei Ligaduelle allesamt für sich entscheiden können. Anpfiff des Kraichgau-Derbys ist am Samstag um 14 Uhr.

FC Zuzenhausen Allen Widerständen zum Trotz hat sich der FC die Herbstmeisterschaft gesichert. Zu keinem Zeitpunkt der Vorrunde waren alle Spieler des Kaders einsatzbereit, mitunter mussten sogar mehrere Kicker auf einmal ersetzt werden. Bestes Beispiel ist das Heimspiel gegen Türkspor Mosbach vor Wochenfrist. Sechs Akteure fielen kurzfristig aus, fünf davon standen eine Woche zuvor beim FC-Astoria Walldorf II (2:2) noch in der Startelf, dennoch gab es einen 11:0-Sieg. "Was sollen wir noch groß sagen, die Jungs geben einfach immer Gas und liefern Woche für Woche ab", sagt Schieck über seine erfolgshungrige Truppe. Die Konkurrenz hat den FC längst auf dem Zettel, wenn es um die Kandidaten für ganz oben geht. In Zuze nimmt man das gelassen zur Kenntnis. Der Coach freut sich über die Wertschätzung und sagt: "Das ist eine schöne Momentaufnahme, wir wissen aber, wie schnell im Fußball alles gehen kann. Wir haben uns letztes Wochenende über unsere tolle Vorrunde gefreut und das Ganze ein bisschen gefeiert, auch weil wir niemals gedacht hätten, so eine dauerhaft starke Leistung zu zeigen." Lockerlassen ist aber nicht, das Derby ist seit Montag im Fokus, noch einmal wollen die Zuzenhausener alles raushauen und haben sich dafür in drei Trainingseinheiten konzentriert vorbereitet. Kommende Woche sind sie spielfrei und dürfen daher schon eine Woche früher in die Winterpause. "Viele der Jungs gehen auf dem Zahnfleisch, wir hatten ja auch noch einige Pokalspiele, deshalb kommt uns das spielfreie Wochenende sehr gelegen", so Schieck.