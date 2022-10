Der Herbstmeister ist zu Gast beim Letzten Brennberg vor einer lösbaren Auswärtsaufgabe – Köfering erwartet Mintraching II zum Derby

Thalmassing II – Hofdorf (Samstag, 14 Uhr)

Hinspiel: 6:0. Nicht den Hauch einer Chance hatte im Hinspiel die SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (16), die sich im Rückspiel am Sauberg besser aus der Affäre ziehen will. Thalmassing (24) konnte daheim schon fünf Mal gewinnen (5/0/2) und möchte den vierten Heimdreier in Serie folgen lassen.

Barbing II – Geisling (Samstag, 16 Uhr)

Hinspiel: 0:2 wegen Nichtantritt. Nachdem der TV Geisling (11) das Hinspiel am Grünen Tisch des Sportgerichts gewonnen hat, möchte die Seebauer-Elf den zweiten Auswärtsdreier klar machen (1/1/3). Die Hausherren vom TV Barbing II (6) sind der klare Außenseiter. Alle vier bisherigen Heimspiele gingen verloren.

Alteglofsheim II – Brennberg (Sonntag, 12:45 Uhr)

Hinspiel: 1:10: Wenn der TSV Alteglofsheim II am Platz steht, dann sind Tore garantiert. Nach elf Spielen weist die Pisterer-Elf ein Torverhältnis von 25:61 auf. Im Hinspiel setzte es eine zweistellige Niederlage. Das soll nun vermieden werden. Weiter wartet der TSV übrigens auf den ersten Heimdreier. Die Gäste aus Brennberg (29) sind der klare Favorit. Für sie zählt einzig und allein der sechste Auswärtssieg (5/1/0).