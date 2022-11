Der Herbstmeister heißt SV Sevelen Kreisliga A: Titelaspirant zieht nach 7:1 gegen TSV Weeze II am Uedemer SV vorbei.

Der SV Sevelen ist Herbstmeister der Kreisliga A Kleve/Geldern. Nachdem der Uedemer SV am Freitagabend nur ein 1:1 gegen den TSV Nieukerk erreicht hatte, übernahm die Mannschaft vom Koetherdyck am Sonntag mit einem 7:1 gegen Schlusslicht TSV Weeze II die Tabellenspitze.

SV Sevelen – TSV Weeze II 7:1 (3:0). Dustin Lingen (11.) Andreas Terhoeven (16.) Simon van der Sande (37., 61., 89.) und Hannes Laege (60., 85.) trafen für den neuen Tabellenführer. Den Ehrentreffer für den designierten Absteiger erzielte Robenson Orlicek in Minute 79. „Auch in der Höhe ein verdienter Sieg, wir haben sogar noch einige Chancen ausgelassen“, erklärte Sevelens Trainer Micky Foehde.



SV Nütterden – Arminia Kapellen 2:3 (0:2). Tim Beßler (28.) und Paul Oymanns (32.) brachten die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel glichen Lukas Nienhaus (70.) und Jannis Dercks (78.) zunächst für die Gastgeber aus. In der siebten Minute der Nachspielzeit gelang Henrik Lackmann der umjubelte Siegtreffer für die Arminia. „Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen“, sagte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer. „Ein ganz wichtiger Dreier für die Moral der Mannschaft“, so Arminia-Coach Marcel Lemmen, dessen Team sich auf Platz zwölf verbesserte und jetzt fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.



SG Kessel/Ho.-Ha.– SC Auwel-Holt 3:2 (2:0). „Heute hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, kommentierte Kessels Trainer Thomas von Kuczkowski den Heimsieg seiner Mannschaft. Trotz Überlegenheit gerieten die Gäste durch Tore von Nils Blasberg (39.) und Peter Bodden (44., 63.) mit 0:3 in Rückstand. Zwar konnten Lukas Rattmann (70.) und Fabian Heghmans (80.) noch verkürzen, doch zu mehr reichte es für den Sport-Club nicht. „Wir haben zu Beginn einfach unsere Chancen nicht genutzt“, sagte der Holter Coach Carsten Schaap.



SV Grün-Weiß Vernum – SV Walbeck 2:3 (1:1). Bereits nach vier Minuten gingen die Gastgeber durch Phillip Stutzinger in Führung, verpassten es jedoch in der Folge, den Vorsprung auszubauen. Einen zumindest umstrittenen Strafstoß nutzte Marcel Giesen in Minute 40 zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel zog der SV Walbeck im Gelderner Derby durch Tore von Markus van Leuven (49.) und Christian Jürgens (75.) auf 3:1 davon. Den Endstand zum 2:3 markierte Johannes Terhorst erst in der Nachspielzeit. „Dieses Spiel dürfen wir heute eigentlich nicht verlieren, haben aber den Gegner wieder einmal eingeladen“, zeigte sich Vernums Sascha Heigl nach dem Abpfiff unzufrieden. Etwas anders betrachtete Walbecks Trainer André Birker das Geschehen: „Ich denke schon, dass wir unter dem Strich verdient gewonnen haben.“



BV Sturm Wissel – Viktoria Winnekendonk 1:2 (1:0). Trotz der Niederlage war Wissels neuer Tranier Stefan Stang nicht unzufrieden. „Kämpferisch und läuferisch hat die Mannschaft mich überzeugt.“ Alexander Menke (42.) brachte den Vorletzten in Führung. Doch Fabian Rasch (69.) und Jan Roosen (77.) drehten das Spiel zu Gunsten des Tabellendritten. „Ein hartes Stück Arbeit“, sagte Viktoria-Trainer Sven Kleuskens.



Union Wetten – SF Broekhuysen II 2:4 (0:3). Nils Hannaleck (20., 40.), Moritz Thockok (30.) und Tom Beterams (47.) trafen für den Gast, Marco Tennagels (77.) und Max Graeven (78.) für die Union. SFB-Trainer Timo Ingenlath: „Meine Spieler haben alles gegeben und sich belohnt.“



SGE Bedburg-Hau II – SV Veert 2:1 (0:0). Stefan Klümpen (55.) und Patrick Linden (63.) trafen für die SGE. Timo Bonnes-Valkyser verkürzte in Unterzahl (88.), nachdem David Böhm die Rote Karte gesehen hatte (72.).