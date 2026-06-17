„Der Heimatverein direkt vor der Tür“ Nach 15 Jahren kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück: Sven Römhild übernimmt zur neuen Saison das Traineramt beim SV Wacker 04 Bad Salzungen. von André Hofmann · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bald wieder Grund zum jubeln in Bad Salzungen: Sven Römhild übernimmt den Trainerposten zur neuen Saison. – Foto: © Christian Heilwagen

Der gebürtige Bad Salzunger sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen unter anderem beim FSV Zwickau II und als Co-Trainer beim VFC Plauen – nun zieht es ihn zurück zu seinem Heimatverein.

Im Gespräch mit FuPa Thüringen erklärt der 52-Jährige über die Beweggründe für seine Rückkehr, seine fußballerische Philosophie und die Bedeutung der Nachwuchsarbeit. Außerdem verrät Römhild, welche Ziele er für den Verein in den kommenden Jahren hat und warum bei ihm das Feuer für den Fußball nie erloschen ist. FuPa Thüringen: Nach 15 Jahren kehrst du als Trainer zu deinem Heimatverein zurück. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, diese Aufgabe beim SV Wacker 04 Bad Salzungen anzunehmen?

Sven Römhild: Ich wohne seit etwa fünf Jahren wieder in Bad Salzungen. In dieser Zeit gab es immer mal lose Anfragen von Wacker, aber auch von anderen Vereinen. Da ich beruflich und privat sehr eingebunden war und es auch noch bin, hatte ich für mich entschieden, die Trainergeschichte ruhen zu lassen.

Über die Jahre habe ich aber gemerkt, dass mir der Fußball – egal in welcher Funktion – extrem fehlt. Ich glaube, jeder, der sein ganzes Leben in irgendeiner Form mit diesem Sport zu tun hatte, kann das nachvollziehen. Dieses Ventil hat einfach gefehlt.

Als Erhard Büchner jetzt wieder auf mich zukam, habe ich für mich entschieden: Etwas Besseres kann dir nicht passieren. Mein Heimatverein direkt vor der Tür, beste infrastrukturelle Bedingungen und kurze Wege – da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Ich habe einfach das Feuer für die Aufgabe in mir entdeckt und sofort zugesagt.

Außerdem hoffe ich, dass mein sechsjähriger Sohn, der mit Fußball bisher überhaupt nichts zu tun hat und in Dresden wohnt, mich bei der einen oder anderen Trainingseinheit oder an Spieltagen begleitet und so vielleicht meine Affinität zu diesem Sport teilen lernt.

FuPa Thüringen: Du hast in den vergangenen Jahren unter anderem beim FSV Zwickau II und als Co-Trainer beim VFC Plauen gearbeitet. Welche Erfahrungen aus diesen professionellen Strukturen möchtest du nun in Bad Salzungen einbringen?

Sven: Strukturell ist es natürlich schwierig, einem Amateurverein wie Wacker Dinge aus dem Profibereich mitzugeben. Die Möglichkeiten sind ganz andere. Ich denke da nur an Dinge wie Trainingsshuttles oder finanzielle Anreize für Spieler.

Was ich aber sagen kann: Ich bin beiden Vereinen sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich dort machen durfte. Ich habe extrem viel dazugelernt. Wenn man mit Spielern arbeitet, die Regionalliga-, Drittliga- oder sogar Zweitliga-Erfahrung haben, ist das ein Privileg, das Trainer in unserer Region nicht oft bekommen.

Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, die Kabine im Griff zu haben. Mannschaftsführung ist das A und O. Es braucht eine klare Hierarchie. Das ist einer meiner größten Ansatzpunkte, weil man damit sehr viel bewegen kann. Führungsspieler, die hinter meinem Rücken ganz viel wegarbeiten und die jungen Spieler mitziehen, sind dabei enorm wichtig. FuPa Thüringen: Bis zum letzten Spieltag war unklar, wie viele Mannschaften aus der Landesklasse absteigen müssen. Wie hast du diese Situation verfolgt?

Sven: Was den Abstieg angeht, habe ich natürlich auf Borsch geschaut. Dort wird seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Ich ziehe meinen Hut davor und habe die Daumen gedrückt, dass die Mannschaft die Klasse hält. Dass es jetzt nicht geklappt hat, finde ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Borsch für seine gute Arbeit belohnt wird.

Grundsätzlich finde ich außerdem, dass der Erste der Landesklasse aufsteigen muss. Man geht ein Jahr lang in einen sportlichen Wettbewerb und entscheidet am Ende, dass das nichts wert war. Das kann ich nicht nachvollziehen und meinen Spielern auch nicht vermitteln. Das ist keineswegs despektierlich gegenüber den Vereinen gemeint, die das anders sehen. Für mich persönlich wäre das jedenfalls keine Option.