Der Heeslinger SC besiegt A/O im Finale

Die Verantwortlichen des VfL Güldenstern Stade haben mit dem groß angelegten Hallenfußball-Event in der Fredenbecker Geestlandhalle ein Ziel verfolgt: Zeigen, dass Hallenfußball noch attraktiv ist. Das ist gelungen. Zwei Jahre lang lagen die ausgearbeiteten Pläne coronabedingt nur in der Schublade. Der Kunstrasen und die Rundum-Bande staubten ein.

Der Aufwand der Ehrenamtlichen ist groß

Nachdem der VfL den Nutzungsvertrag für die Geestlandhalle bekommen hatte, wurden von Oktober bis November 2022 mit dem Landkreis Stade und der Samtgemeinde Fredenbeck die Genehmigung des sieben Tonnen schweren Kunstrasens und die Nutzung der Bande abgestimmt. Besonderer Fokus lag auf dem Brandschutz. Im Dezember mussten die jeweils 300 Kilogramm schweren Kunstrassen-Rollen bei der Firma Hans Nagel ausgelegt werden, zwecks Wellenbeseitigung. Zwei Tage vor dem Turnierbeginn ging es dann in die Vollen. Unter Bauaufsicht und mit professioneller Hilfe sowie mit vielen Ehrenamtlichen aus dem Verein wurden das Spielfeld installiert und die Halle hergerichtet. Neben Hausmeistern, Sanitätern und der Freiwilligen Feuerwehr waren an den drei Tagen jeweils 30 Ehrenamtliche für das Gelingen im Einsatz. "Hier ist mehr los, als auf dem Spielfeld", sagte der verletzte VfL-Torhüter Atdhe Ramuka, der am Samstag hinter der Cafeteria-Theke ins Schwitzen kam.

Ladies Cup am Freitagabend, U12-Turnier am Samstagvormittag und anschließend das erste Herrenturnier um den Sparkassen Cup, am Sonntag noch der traditionelle Sports Mohr Cup mit U17-Bundesligisten - das in dieser Form erstmals organisierte Hallenfußball-Event des VfL Güldenstern Stade konnte sich sehen lassen. Der große Aufwand der Stader hat sich gelohnt und wurde entsprechend von allen Seiten in den höchsten Tönen gelobt.

Zuschauerresonanz ist zufriedenstellend

Am Samstag wollten 700 Zuschauer von 15.30 bis 21 Uhr das gut besetzte Herrenturnier sehen. VfL-Abteilungsleiter Torben Milbredt war mit der Resonanz zufrieden, wie er sagte. Als das Turnier in die Endphase ging, schnaufte er kräftig durch. "Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat." Viel Fußball hatte der Cheforganisator da nicht gesehen. Carsten Schult, Teammanager des Siegers Heeslinger SC, lobte die Organisation und die vielen ehrenamtlichen Helfer des Turniers und hob die "einzigartigen Rahmenbedingungen, die in der Region ihresgleichen suchen", hervor. "Ich hoffe, dieses Turnier wird es noch lange so geben", sagte Schult am Mikrofon von Interviewer Nihat Sagir.

Mit dem Heeslinger SC hat am Ende die beste Mannschaft die Siegprämie von 1000 Euro eingestrichen. Und mit der SV Ahlerstedt/Ottendorf war auch die zweitbeste Mannschaft im Finale, welches sie gegen einen abgezockteren HSC mit 2:4 verlor. A/O strich als Zweiter 600 Euro ein. In den Gruppenphasen dominierten die beiden Oberligisten ihre Gegner, schossen immer vier oder mehr Tore. Nur gegen den TuS Harsefeld tat sich der HSC beim 1:0 schwer.