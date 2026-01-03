Der Harz steht wieder Kopf: Das Ilsenburger Hallenmasters

Kaum ein Hallenturnier in Sachsen-Anhalt löst Jahr für Jahr so viel Vorfreude aus wie das Ilsenburger Hallenmasters um den Thaller-Cup. Am Sonnabend ist es wieder so weit. Dann wird in einer gewiss wieder voll besetzten Harzlandhalle der inoffizielle Hallenkrösus des Harzes gesucht.

In der Gruppe B führt Oberligist FC Einheit Wernigerode, der bei den vergangenen drei Auflagen jeweils den Sieg erringen konnte, das Feld an. Dazu gesellt sich der Landesligist SV Stahl Thale sowie die Landesklasse-Mannschaften des SV Eintracht Osterwieck, des Blankenburger FV und des SV Darlingerode/Drübeck.

Wie in den vergangenen Jahren auch ist wieder das Who-is-who aus der Region dabei. Neben dem Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg streiten sich in der Gruppe A die TSG Bad Harzburg (Bezirksliga Braunschweig), der Verbandsligist SV Westerhausen sowie die Landesklasse-Vertreter Germania Wernigerode und SV Langenstein um das Weiterkommen.

Am Sonnabend um 14 Uhr soll das erste von insgesamt 20 Vorrundenspielen starten, um 18 Uhr die Gruppenphase abgeschlossen sein. Dann startet die Ko.-Phase, die schließlich im Endspiel um 19:30 Uhr den inoffiziellen Hallenkrösus des Harzes hervorbringen soll.

Gruppe A

FSV Grün-Weiß Ilsenburg (LOTTO-Landesliga Nord)

TSG Bad Harzburg (Bezirksliga Braunschweig)

SV 1890 Westerhausen (Verbandsliga)

Germania Wernigerode (Landesklasse 3)

SV Langenstein (Landeskasse 3)

Gruppe B

FC Einheit Wernigerode (NOFV-Oberliga Süd)

SV Stahl Thale (LOTTO-Landesliga Nord)

SV Eintracht Osterwieck (Landesklasse 3)

Blankenburger FV (Landesklasse 3)

SV Darlingerode/Drübeck (Landesklasse 3)

