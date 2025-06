Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Großglattbach ist am Ziel seiner Träume: Mit 23 Siegen, drei Remis und keiner einzigen Niederlage krönt sich das Team zur dominanten Mannschaft der Kreisliga B6 Enz/Murr – und steigt in die Kreisliga A auf. Für Jakob Nabrotzki, der zusammen mit Matthias Gille das Team trainiert, ist der Titel das Ergebnis harter Arbeit, kluger Planung und eines funktionierenden Gesamtgebildes – auf und neben dem Platz.

Feierwoche mit Anlauf – und kein Ende in Sicht

„Wir haben tatsächlich viel gefeiert. Das ging im Prinzip die gesamte Woche durch, nachdem wir die Meisterschaft perfekt gemacht haben“, berichtet Jakob Nabrotzki. „Das hat sich durch Christi Himmelfahrt und Brückentag in der Folgewoche super angeboten, der harte Kern hat tagelang durchgefeiert.“ Und das war nicht alles: „Zudem haben wir zwei Wochen später auch noch den inoffiziellen Titel ‚Ungeschlagen Meister‘ perfekt gemacht – auch das war natürlich nochmal ein Grund, direkt an die Feierlichkeiten anzuknüpfen.“

Meister mit Ankündigung – auch wenn vorsichtig formuliert

„Damit gerechnet wäre übertrieben, aber wir haben uns schon gute Chancen ausgerechnet“, erklärt der Nabrotzki. Während das Trainerteam den Aufstieg offen anpeilte, hielt sich die Mannschaft zunächst bedeckt: „Im Trainerteam war für uns der Aufstieg von Anfang das eindeutige Ziel. In der Mannschaft haben wir es mit ‚wir wären gerne bis zum Schluss oben mit dabei‘ etwas vorsichtiger formuliert.“