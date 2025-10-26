Der Harsefelder Dauerbrenner zündet wieder und glaubt an Erfolgsserie

Harsefeld hat sich fulminant aus seiner Ergebniskrise geschossen. Der „ewige“ Dennis Osuch traf auch - und er symbolisiert das Konstanzproblem des TuS.

Nach der 0:5-Packung im Bezirkspokal gegen Ligakonkurrent D/A II startete der TuS Harsefeld mit sechs ungeschlagenen Spielen in die Saison. Nach dem hart erkämpften 1:0-Derbysieg gegen A/O folgte die Ergebniskrise.

„Wir haben das in dieser Woche sehr deutlich angesprochen“, sagt Matern, „wir dürfen nicht immer wieder dieselben Fehler machen - dann ist es kein Lernprozess, sondern eine Qualitätsfrage.“ Der TuS schaffte es nicht, sich unter Drucksituationen und gegen Widrigkeiten an die eigenen Spielabläufe zu halten.

1:2 bei D/A II. „Da hätten wir einen Punkt holen müssen“, sagt Trainer Nico Matern. 3:4 nach 3:1-Führung gegen Bornreihe. „Das hätten wir gewinnen müssen“, so Matern. Gegen die anderen Topteams Celle (2:3) und Rotenburg (1:4) ging der TuS in Führung und brach ein, diesen Niederlagen kann Matern nicht nachtrauern.

Die TuS-Konstante fehlte wie dem Team die Konstanz

„Wir waren gegen die Topteams immer auf Augenhöhe - aber eben nicht über 90 Minuten. Und bei dieser Qualität werden alle Fehler bestraft“, sagt Dennis Osuch über die Niederlagen.

Der 32-Jährige steht für den TuS Harsefeld wie kaum ein anderer. Als 20-Jähriger kam er zurück zu seinem Heimatverein, in seiner ersten Saison 2013/14 schaffte der TuS den Landesliga-Aufstieg. Osuch steuerte zehn Tore und zwölf Vorlagen bei.

In der Statistik des TAGEBLATT-Portals FuPa.net wird Osuch mit 312 Spielen und 25.417 Spielminuten geführt, er führt mit großem Vorsprung vor dem derzeit verletzten Danny Berner (260). „Das ist mir tatsächlich bewusst“, sagt Osuch auf Nachfrage, „weil ich vom Verein schon für das 250. Spiel beschenkt wurde.“

Dennis Osuch, der Dauerbrenner!? „Nicht in dieser Saison“, sagt Trainer Matern. Der Routinier hatte schon einen Denkzettel verpasst bekommen, saß auf der Bank, weil das Trainerteam „unzufrieden“ war. „Das haben wir ihm so auch gesagt“, sagt Matern. Nun ist Osuch wieder der Alte. „Er spielt wieder das, was ihn stark macht - und so ist er aus dem Team nicht wegzudenken“, sagt Matern.

Das schnelle 2:0 bringt keine Selbstverständlichkeit

„Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis“, sagte Osuch vor dem Spiel gegen Hagen/Uthlede, „und dann werden wir auch wieder eine Erfolgsserie starten.“

Mit dieser Einstellung ging der TuS, motiviert bis unter die Haarspitzen, das Spiel auch an. Julian Seepolt, der später das 3:1 durch Jonathan Bondombe-Simba mit einem unnachahmlichen Tempodribbling vorbereitete, holte mit starkem Einsatz den schnellen Foulelfmeter zum 1:0 (2.) heraus. Dennis Osuch legte mit einem präzisen, flachen Distanzschuss nach, das 2:0 nach nur fünf Minuten.

Ein katastrophal verteidigter Freistoß führte dann zum 1:2-Anschlusstreffer. „Und dann hat Hagen höher gepresst und wir waren gleich wieder verunsichert und haben uns an unsere klaren Abläufe nicht mehr gehalten“, sagt Matern.

Harsefeld ist nicht dominant - aber effektiv

Der TuS hatte bei dem klaren Sieg noch zu viele individuelle Fehler im Spiel, um den Gegner zu kontrollieren. Der FC war allerdings fast nur bei Standards richtig gefährlich.

Der 2:3-Anschlusstreffer fiel auch zu leicht. „Da hatte ich aber nicht das Gefühl wie nach dem 1:2, danach sind wir souverän geblieben“, sagt Matern. „Die Frage ist jetzt: Wie konstant sind wir“, so Matern und hofft natürlich, dass Osuch mit seiner Erfolgsserien-Einschätzung recht behält.

Der wiedererstarkte Dauerbrenner Osuch wurde in der 82. Minute für den 6:2-Siegtorschützen Ben Wilkens ausgewechselt. Da war seine von Matern gelobte „Ballsicherheit“ nicht mehr essenziell.

Osuch bleibt TuS treu - aber wie lange noch ambitioniert?

Dennis Osuch spielte bis zur C-Jugend für den TuS, ehe er zum damaligen JFV A/O/H wechselte. „Da habe ich seinerzeit das erste Jahr miterlebt.“ Er verlor damals aber „die Lust am Fußball“. Sein Cousin überredete ihn, mit ihm zusammen beim FC Fredenbeck zu kicken. „Ich dachte, dass könnte Spaß machen - und wir sind dann auch gleich in die 1. Kreisklasse aufgestiegen“, erzählt Osuch amüsiert.

Der Begabte war bei vielen hochklassigen Mannschaften begehrt und umworben. „Ich hatte in all den Jahren viele Möglichkeiten, mal was anderes zu erleben“, sagt Osuch. Seinerzeit war es ein mittlerweile verstorbener Harsefelder Jugendtrainer, der den damals 20-jährigen Osuch wieder zum Heimatverein lotste. „Was machst du da in der Kreisklasse“, habe der geschätzte Trainer zu ihm gesagt, so Osuch.