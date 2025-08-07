Der Hankofen-Plan: Mit drei Punkten im Gepäck aufs Gäubodenfest

Zum Abschluss der ersten Englischen Woche für die SpVgg Hankofen-Hailing in der noch jungen Spielzeit 2025/26 reist der niederbayerische Regionalligist am Freitagabend zum VfB Eichstätt. Beide Teams eint ein großes Etappenziel: Nach einer Auftaktniederlage und dem ersten Sieg vergangene Woche wollen sowohl der VfB als auch die SpVgg nachlegen und die nächsten drei Punkte einheimsen. Sechs Punkte nach drei Partien - das wäre für beide Mannschaften ein sehr gelungener Saisonauftakt.

Anstoß im HIRSCH Sportpark ist um 18:30 Uhr.