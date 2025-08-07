Der Hankofen-Plan: Mit drei Punkten im Gepäck aufs Gäubodenfest

Zum Abschluss der ersten Englischen Woche für die SpVgg Hankofen-Hailing in der noch jungen Spielzeit 2025/26 reist der niederbayerische Regionalligist am Freitagabend zum VfB Eichstätt. Beide Teams eint ein großes Etappenziel: Nach einer Auftaktniederlage und dem ersten Sieg vergangene Woche wollen sowohl der VfB als auch die SpVgg nachlegen und die nächsten drei Punkte einheimsen. Sechs Punkte nach drei Partien - das wäre für beide Mannschaften ein sehr gelungener Saisonauftakt.
Anstoß im HIRSCH Sportpark ist um 18:30 Uhr.
Nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat sich die SpVgg Hankofen am Dienstag im Pokal beim Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Es brauchte das Elfmeterschießen, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Spieler, die bislang in der Liga nicht bzw. nur wenig zum Einsatz gekommen sind, und im Pokal auf sich aufmerksam machen durften, konnten sich nicht zwingend empfehlen. "Ziel war das Weiterkommen, das haben wir geschafft. Freilich war die Leistung nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Damit ist das Spiel aber auch abgehakt"
, gibt Cheftrainer Tobias Beck
zu Protokoll.
Der Fokus liegt spätestens seit Dienstagabend nun auf der Ligapartie beim VfB Eichstätt. Beck weiß, wie wertvoll es wäre, bei einem vermeintlichen Konkurrenten um den Klassenerhalt punkten zu können. "Wir wollen so früh wie möglich ein gutes Punktepolster anlegen. Ich erwarte in Eichstätt ein intensives, ein kampfbetontes Spiel. Im Kopf müssen wir dafür bereit sein."
Der erste Saisonsieg der Eichstätter vergangene Woche in der Augsburger Rosenau hat Beck durchaus imponiert: "4:1 bei Schwaben Augsburg, das ist schon ein Statement. Der Sieg war absolut verdient. Was besonders auffällig war: Die Eichstätter schalten nach Ballgewinn mit viel Geschwindigkeit um. Das praktizieren sie sehr gut. Ergo muss es unser primäres Ziel sein, ihnen solche Geschenke in Form von unnötigen Ballverlusten nicht zu ermöglichen. Gelingt uns das, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir punkten werden."
Übrigens: Ein Auswärtsdreier würde der Stimmung beim tags darauf stattfindenden Teamausflug sicher nicht abträglich sein, wenn die Mannschaft am Samstag das Gäubodenfest in Straubing besucht. Personalien SpVgg Hankofen-Hailing
: Bis auf den langzeitverletzten David Löffler (Kreuzbandriss) stehen Coach Tobias Beck alle Mann zur Verfügung.
Das sagt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm
: "Nach dem Sieg in Augsburg gehen wir mit viel Rückenwind ins Heimspiel gegen Hankofen und wollen am besten dreifach punkten. Den Gegner kennen wir mittlerweile recht gut. Sie kommen über mannschaftliche Geschlossenheit. Das wird sicherlich kein einfaches Spiel werden. Aber wir fühlen uns gut gewappnet für die Aufgabe."
Personalien VfB Eichstätt: Arif Ekin muss auf Seiten der Hausherren passen. Dazu fehlen weiterhin die langzeitverletzten Jonas Perconti, der diese Woche nach seinem erneuten Kreuzbandriss am Knie operiert wurde, Daniel Hofrichter und Paul Massari.