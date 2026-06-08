„Der Hammer" - LSK trifft im DFB-Pokal auf Werder Bremen!

– Foto: Reinhard Rehkamp

Zwei Wochen nach dem spektakulären Gewinn des Niedersachsenpokals befand sich der Lüneburger SK Hansa im Topf für die Ziehung der Erstrundenpartien des DFB-Pokals. Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin fungierte als Losfee und bescherte dem Oberligisten einen attraktiven Gegner.

Er darf sich nämlich mit Bundesligist Werder Bremen messen, was für großen Jubel unter Spielern, Funktionären und Fans sorgte. „Werder ist der Hammer! Ein Top-Los! Wir sind sehr zufrieden mit Herrn Aytekin, das hat er super gemacht. Auf der Hinfahrt haben wir uns eine Top 5 der Wunschgegner zusammengestellt. Werder war dabei", so ein begeisterter LSK-Vorstand Raphael Marquardt.

Ebenfalls äußerst angetan zeigte sich Angreifer Malte Meyer, dem in der abgelaufenen Spielzeit immerhin elf Tore gelangen: „Ich bin leidenschaftlicher Werder-Fan, mein Papa auch, meine ganze Familie supportet Bremen. Aber in dem Spiel bin ich natürlich für den LSK. Werder schwächelt ja manchmal in den ersten Runden, das darf gegen uns auch so sein." Tatsächlich schied der SVW während der vergangen fünf Auflagen gleich dreimal direkt aus.