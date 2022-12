Der Hallenturnier-Kompass der Region Endlich wieder Budenzauber +++ Alle Events im Überblick

Liliencup

Das Vorzeige-Event der Wiesbadener Hallenfußballszene. In der Sporthalle am Platz der deutschen Einheit messen sich am 21 und 22. Januar internationale und nationale Top-Teams im B-Junioren-Bereich. Spieler wie Kai Havertz, Breel Embolo, Lukas Podolski oder Thomas Müller kickten hier einst mit, und wurden später zu Stars. Ausrichter ist wie eh und je die Spvgg. Sonnenberg.

Eine erste Vorschau auf das Turnier lest ihr hier.

Den Spielplan findet ihr hier.

Schiedsrichterturnier Wiesbaden

Im Gegensatz zum Rheingau-Taunus findet das prestigeträchtige Schiriturnier in Wiesbaden wieder statt. Am zweiten Januarwochenende messen sich wieder 40 Teams in acht Fünfergruppen, die später in Zwischenrundengruppen und schließlich der Endrunde ab dem Achtelfinale den Sieger ausspielen. Titelverteidiger ist der SC Meso-Nassau.

Eine erste Vorschau auf das Turnier lest ihr hier.

Den Spielplan findet ihr hier.

Offensiv-Cup

Das Top-Event im Main-Taunus-Kreis. In der Krifteler Kreissporthalle kicken am 14. Januar alle höherklassigen MTK-Teams, dazu die Herbstmeister aus Kreisober-, A- und B-Liga. Die Einnahmen durch Eintritt und dem Verkauf von Essen und Trinken gehen an die Leberecht-Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Titelverteidiger ist der FC Eddersheim.

Den Spielplan findet ihr hier.